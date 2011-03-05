مدیران با رویکردی بسیجی به استقبال برنامه پنجم بروند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: این برنامه در 9 فصل و 45 بند، سیاستهای کلی نظام را بر اساس دو شاخص اصلی پیشرفت و عدالت با محوریت دین باوری و خودباوری مشخص کرده است.

نوذری اظهار داشت: در برنامه پنج ساله پنجم که از ابتدای سال 90 آغاز می شود، تاکید بر رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه ها و بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های مادی و معنوی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این قانون به برنامه ها، سیاستهای کلی و تکلیف دستگاه ها در خصوص برون سپاری، تقویت بخش خصوصی، سرمایه گذاری و مشارکت مردمی بطور صریح اشاره کرده است و مدیران باید به این مهم به عنوان یک اولویت، اهتمام کامل داشته باشند.

نوذری تاکید کرد: مدیران بخشهای مختلف ماموریتها و مفاد مربوط به خود در این قانون را همیشه در پیش رو داشته باشند و تمام تلاش و سعی خود را برای تحقق آن بکار گیرند.

وی تصریح کرد: برای اینکه این قانون درست و به موقع اجرا شود و به اهداف تعیین شده برسیم باید مدیران ما فرا بخشی و فرا منطقه ای فکر و در تمام امور مربوطه همدیگر را یاری کنند.