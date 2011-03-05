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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

افشین قطبی:

لیگ ژاپن بهترین لیگ آسیاست/ از قهرمانی استقبال می‌کنم

لیگ ژاپن بهترین لیگ آسیاست/ از قهرمانی استقبال می‌کنم

افشین قطبی، سرمربی تیم فوتبال شیمیزو اسپالس، از لیگ ژاپن به عنوان بهترین لیگ آسیا نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیمیزواسپالس در هفته نخست رقابت های فوتبال دسته اول ژاپن ملقب به جی لیگ با نتیجه 3 بر صفر مقابل "کاشیوا ریسول" تن به شکست داد.

قطبی که پس از پایان قرارداد با تیم ملی فوتبال ایران، هدایت این تیم ژاپنی را بر عهده گرفت در خصوص لیگ ژاپن به خبرگزاری آسوشیتدپرس اظهار داشت: جی لیگ بهترین لیگ فوتبال آسیاست و تیم های بسیار خوبی در این رقابت ها حضور دارند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه اظهار داشت: خیلی زود است که بخواهیم پیش بینی کنیم کدام تیم برنده لیگ ژاپن خواهد شد. اما تردیدی نیست که فصل هیجان انگیزی را پیش رو خواهیم داشت.

قطبی افزود: اولین هدف ما این است که به رقابت های لیگ قهرمانان فصل بعد صعود کنیم. ضمن اینکه کسب عنوان قهرمانی، چالشی است که من از آن استقبال می کنم.

سرمربی شیمیزو اسپالس در پایان در خصوص مهاجم جدا شده این تیم گفت: ما "شینجی اوکازاکی" که بازیکن بسیار فوق العاده ای بود را به اشتوتگارت منتقل کردیم و باید به دنبال راه حل جدیدی برای پر کردن جای خالی این بازیکن باشیم.

کد مطلب 1267369

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