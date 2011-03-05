دریافت طلب 8 میلیارد تومانی بن کارگران از اتحادیه امکان

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از وصول طلب 8 میلییارد تومانی بن کارگران از اتحادیه امکان در جریان حسابرسی های انجام شده خبر داد و گفت: در جلسه امروز شنبه شورای عالی کار این موضوع بررسی شده است و شورا پیگیری آن را انجام می دهد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: ستاد بن درباره طلب 8 میلیارد تومانی کارگران از اتحادیه امکان در جریان پرداخت بن‌های کارگری در سالهای گذشته گزارشی را در این شورا ارائه کرد.

صالحی با تاکید بر اینکه این موضوع در جریان برگزاری نشستهای تعیین دستمزد سال آینده کارگران دنبال خواهد شد، بیان داشت: موضوع مربوط به تعیین دستمزد سال آینده کارگران در جلسات آینده به جمع بندیهای بهتری خواهد رسید.

این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکید کرد: گروه های کارگری در مدت زمان برگزاری 5 نشست شورای عالی کار، بررسی ها و ارزیابی هایی را از وضعیت بازار و معیشت کارگران ارائه کرده است.

به گفته وی، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اخیرا با جمع بندی نظرات همه استانها، برنامه ای را جهت پیگیری در نشستهای مزدی به نمایندگان کارگری ابلاغ کرده است، ضمن اینکه از این طریق آنها مقید به پیگیری مواضع کارگران کشور هستند.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار تصریح کرد: البته ممکن است نظرات و برنامه های ارائه شده توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار به آنها تغییراتی را نیز داشته باشد و این تغییرات در آینده نزدیک بر پیشنهاد نهایی کارگران تاثیرگذار باشد.

صالحی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز شورای عالی کار وزیر کار و امور اجتماعی نیز قرار بود حضور داشته باشد که در نهایت معاون روابط کار وی در نشست 3 جانبه حاضر شد.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره 2 نماینده جدید دولت در شورای عالی کار، افزود: آنها نیز به عنوان میهمان و مشاور شورا از سوی دولت در جلسات حضور دارند اما حق رای نمایندگان دولت در نهایت همان 3 رای است و نه 5 رای.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه قرار است در روزهای آینده با کانون عالی کارفرمایان کشور درباره شرایط تعیین دستمزد سال آینده نیز جلسه داشته باشیم، گفت: در این نشست مشترک دیدگاه ها و بررسی های طرفین درباره مزد سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا روند نشستها و بررسی های شورای عالی کار به سمت افزایش دستمزد سال آینده است و یا توقف آن؟ اظهار داشت: بهترین روش این است که در این باره به قانون و شرایط طرفین توجه و بر اساس آن تصمیم گیری شود.

صالحی همچنین درباره زمان اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه جاری از سوی بانک مرکزی به استعلام وزارت کار اشاره کرد و افزود: قطعا طی روزهای آینده این نرخ به شورای عالی کار ارائه می‌شود.