تصویر 12 کاریکاتور؛ از قهوه خانه مبارک - بن علی تا اسارت طرابلس!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

1، 2 ، 3؛ دست دوستی آمریکا

روزنامه الاتحاد امارات امروز به طور معناداری به ارتباط عمیق رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره دارد که اعراب حسرت داشتن آن را می برند.

قهوه خانه مبارک؛ نگران نباش قرصها رو قذافی میاره!

روزنامه القدس العربی امروز به فرار احتمالی قذافی از لیبی و البته چشم انتظاری مبارک و بن علی دیکتاتورهای مخلوع تونس و مصر برای حضور در کنار وی توجه دارد. بر این اساس، مبارک و بن علی که این روزها در کنار هم هستند و قلیان می کشند به خود دلداری می دهند که به زودی قذافی هم به آنها پیوسته و برایشان از لیبی مواد مخدر و قرصهای روانگردان سوغات می آورد.

دوربین آمریکایی - نفتی!

روزنامه الوطن عربستان به دیدگاه ویژه واشنگتن به مصالح نفتی خود در خاورمیانه اشاره دارد. که همه تحولات را از همین منظر نگاه می کند.

جنگنده های قذافی

روزنامه الحیات عربستان امروز به سرکوب شدید مردم لیبی توسط قذافی اشاره دارد که از بینی قذافی یک جنگنده تمام عیار ساخته است.

اسارت طرابلس

روزنامه الوطن قطر امروز به کنترل شدید امنیتی شهر طرابلس (پایتخت لیبی) توسط نیروهای قذافی اشاره دارد که مردم را اسیر خواسته های دیکتاتور جنایتکار کرده است.

تحقیق درباره جنایات جنگی

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز به آغاز احتمالی تحقیقات دادگاه لاهه درباره وقوع جنایات جنگی در لیبی اشاره دارد.

فتح دیکتاتور!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به تلاش مردم لیبی برای سرنگون کردن قذافی اشاره کرده است.

انتقال به تیمارستان!

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری دیگر به اظهارات مضحک و دیوانه وار قذافی اشاره دارد که احتمال انتقال وی به تیمارستان را افزایش داده است. البته قذافی در حین انتقال به دارالمجانین همچنان آواز مشهور خود را می خواند.

اژدهای دخالت خارجی!

روزنامه الدستور اردن امروز نتایج دخالت خارجی در لیبی را فاجعه بار دانسته است که البته تصمیم اخیر وزیران امور خارجه کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب نیز در مخالفت با آن بی ثمر است.

اختلافات داخلی فلسطین؛ رضایت اسرائیل

روزنامه الرایه قطر در کاریکاتوری اختلافات داخلی فلسطینیان را تنها به سود رژیم صهیونیستی دانسته است.

هیچ خبری نیست؛ لیبی امن و امان است

روزنامه عکاظ عربستان در کاریکاتوری به اظهارات دروغین قذافی درباره نبود کشتار و سرکوب مردم در لیبی توجه دارد.

خبرهای امروز؛ بدون شرح



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