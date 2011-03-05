1.5 میلیون اصله نهال در استان کرمانشاه غرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین سلیمانی در آستانه هفته منابع طبیعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نهال ها از انواع درختان پهن برگ(اقاقیا، زبان گنجشک، ارغوان، اکالیپتوس و کنار) و سوزنی برگ( سرو و کاج) می باشند.

وی با اشاره به دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی در استان، گفت: در اولین روز این هفته زنگ طبیعت در مدارس استان نواخته خواهد شد،همچنین در این روز مراسم جشن درختکاری با همکاری اداره کل تربیت بدنی استن کرمانشاه در محل دهکده المپیک با حضور مقامات استان و سازمانهای مردم نهاد برگزار خواهد شد.

سلیمانی افتتاح طرحهای آبخیزداری در نقاط مختلف استان، جنگل کاری پارک شرقی طاق بستان توسط شهرداری، سخنرانی پروفسور کردوانی با موضوع چالش های مدیریتی آب در منطقه زاگرس، اجرای مانور جنگل گردشی توسط نیروی انتظامی و یگان حفاظت و حضور پرسنل در مراسم نماز جمعه، آموزش دهیاران در سطح 300 روستا و تقدیر و تجلیل از فعالان منابع طبیعی، بسیجیان، همیاران طبیعت، محافظین عرصه های طبیعی، پیشکسوتان و دانش آموزان را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

مدیرکل منایع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: کاشت 130 هزار اصله نهال در طول 170 کیلومتر از بزرگراه کربلا، تهیه نهال مورد نیاز محاوط پروژه های مسکن مهر، توزیع نهال رایگان در 14 ایستگاه توزیع نهال در سطح شهر بین همشهریان با همکاری شهرداری و تامین نهال مورد نیاز سازمانها، واحدهای صنعتی، پادگانها و ادارات از دیگر برنامه های این هفته در استان است.