28 کشته و زخمی در "راس لانوف"/ یورش عوامل قذافی به مرکز "الزاویه"

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که گردانهای قذافی هم اکنون به مرکز شهر الزاویه یورش برده اند و در 3 کیلومتری این شهر ایستهای بازرسی احداث کرده اند.

در حال حاضر برق، اینترنت و تمام خطوط ارتباطی شهر الزاویه قطع شده است و انقلابیون و گردانهای قذافی با یکدیگر درگیر شده اند.

بنا بر اعلام انقلابیون شهر الزاویه، گردانهای قذافی همچنان در حال ارسال تجهیزات نظامی جدید به این شهر برای یورش به مردم هستند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد که عشایر موافق و مخالف معمر قذافی دیکتاتور لیبی در شهر "سرت" با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع بیمارستانی گزارش داد که در درگیری های روز گذشته در منطقه نفت خیز و استراتژیک "راس لانوف" در شرق لیبی دست کم 8 نفر کشته و بیش از 20 نفردیگر زخمی شدند.

گفتنی است انقلابیون پس از درگیری شدید با عوامل قذافی شب گذشته توانستند منطقه راس لانوف را تحت سیطره خود در بیاورند.