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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

باخت به تیمی تازه وارد/

شکست سنگین تیم قطبی در هفته اول "جی لیگ"

شکست سنگین تیم قطبی در هفته اول "جی لیگ"

تیم "شیمیزو اس پالس" فصل جدید مسابقات فوتبال جی لیگ را با تحمل شکستی سنگین مقابل "کاشیوا ریسول" آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های ژاپن موسوم به "جی لیگ" از امروز شنبه آغاز شد. در مهمترین دیدارهای امروز تیم‌های مدعی "گامبا اوزاکا"، "جوبیلوایواتا" و "کاوازاکی فرونتال" مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و شاگردان افشین قطبی در تیم شیمیزو اس پالس نیز مقابل کاشیوا ریسول تن به شکست دادند.

نارنجی پوشان شیمیزو اس پالس که در ورزشگاه "هیتاچی کاشیوا" به مصاف کاشیوا رفته بودند، با نتیجه 3 بر صفر تن به شکست دادند تا فصل جدید جی لیگ را با ایستادن در انتهای جدول آغاز کنند. برای تیم کاشیوا که به تازگی به جی لیگ آمده است، در این بازی خانگی واگنر (21)، پارک (65) و دومینگوئز (68) گلزنی کردند.

تیم افشین قطبی در حالی مقابل کاشیوا تن به شکست داد که از دقیقه 79 به دنبال اخراج بونسار با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال جی لیگ به شرح زیر است:
* کاشیوا ریسول 3 - شیمیزو اس پالس صفر
* کاوازاکی فرونتال 2 - مونتدیو یاماگاتا صفر
* آویسپا فوکوکا صفر - آلبریکس نیگاتا 3
* ونتفورت کوفو صفر - جوبیلوایواتا یک
* ناگویا گرامپوس یک - یوکوهاما مارینوس یک
* گامبا اوزاکا 2 - سرزو اوزاکا صفر
* سانفرس هیروشیما صفر - وگالتا سندایی صفر

هفته نخست مسابقات فوتبال جی لیگ ژاپن فردا با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
یکشنبه - 15/12/1389
* ویسل کوبه - اوراوا ردز
* کاشیما آنتلرز - اومایا آردیا

جدول رده بندی:
1- کاشیما ریسول 3 امتیاز - تفاضل گل 3+
2-  آلبریکس نیگاتا 3 امتیاز - تفاضل گل 3+
3- کاوازاکی فرونتال 3 امتیاز - تفاضل گل 2+
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17- آویسپا فوکوکا بدون امتیاز - تفاضل گل 3-
18- شیمیزو اس پالس بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

کد مطلب 1267374

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