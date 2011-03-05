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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

با افزایش درگیریها صورت گرفت؛

فرار دهها هزار سودانی از منطقه مرزی نفت خیز ابیی

فرار دهها هزار سودانی از منطقه مرزی نفت خیز ابیی

در پی افزایش درگیریهای خشونت بار در منطقه ابیی در مرز بخش شمالی و جنوبی سودان دهها هزار نفر از ساکنان به مناطق امن گریختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درگیریهای اخیر در منطقه مرزی ابیی در جنوب سودان دهها هزار نفر از ساکنان این مناطق را وادار به ترک خانه های خود کرده است.

سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب از اعزام صدها نفر از نیروهای حافظ صلح خود به این منطقه برای پایان دادن به درگیریها خبر داده است.
 
این در حالی است که گسترش درگیری میان ساکنان بخش شمالی و جنوبی سودان نگرانیهایی را درباره بی ثبات شدن این منطقه نفت خیز به ویژه پیش از اعلام استقلال جنوب به وجود آورده است.
 
همچنین روز گذشته نمایندگان سازمان ملل متحد طی دیدار با نمایندگان بخشهای شمالی و جنوبی سودان در ابیی خواستار تشکیل کمیته ویژه ای برای اجرای موافقتنامه صلح در این منطقه شده است.
 
درگیریهای چندهفته اخیر در بخش ابیی دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این منطقه جزو مناطق مرزی است که قرار است سرنوشت آن پس از اعلام استقلال بخش جنوبی سودان مشخص شود.
 
گفتنی است با موافقت اکثریت ساکنان بخش جنوب با جدایی آن در همه پرسی سودان، این بخش در ماه جولای رسما اعلام استقلال خواهد کرد.
کد مطلب 1267383

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