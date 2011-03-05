راهداران زنجانی برای استقبال از مسافران نوروزی آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا سقندلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: کشیک ها و اکیپ های امداد نوروزی در این زمینه ساماندهی شده اند و از 25 اسفند ماه در راهدارخانه های استان استقرار می یابند.

وی از پاکسازی حاشیه راه ها، لکه گیری، نصب علائم، شستشوی تابلوها و تجهیز و آماده سازی راهدارخانه های استان جهت اسکان مسافرین در مواقع لزوم، نصب بنر و پلاکارد با عناوین شعارهای ایمنی و راهنمایی مسافران در جاده ها، ساماندهی و استفاده از سیستم مانیتورینگ جاده ها جهت مدیریت و کنترل ترافیک در آزاد راه ها خبر داد.

سقندلی افزود: بروشوری شامل نقشه استان و کشور در قالب راهنمای مسافران تهیه شده است که در ایام نوروز در مبادی ورودی و خروجی شهرها توزیع خواهد شد.

سقندلی گفت: این اداره کل برای اطلاع رسانی وضعیت جاده ها از طریق صدا و سیما، سایت های خبری، تلفن های 7272027 و 7272017 و تلفن گویای 141 و سیستم پیام کوتاه را آماده کرده است و امیدواریم با همکاری رانندگان و مسافران با عوامل راهداری و پلیس راه، شاهد هیچگونه حادثه ناگواری در جاده های استان نباشیم.

