کشته شدن دو سرکرده طالبان در قندوز/ تلفات ناتو در 2011 به 74 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مقام محلی افغانستان اعلام کرد: در نتیجه درگیریها میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت هرات در غرب افغانستان دست کم یک پلیس و 2 شبه نظامی کشته شدند.

نیمه شب گذشته زمانیکه طالبان به یک ایست بازرسی در افغانستان حمله کردند و پلیس نیز به سوی آنها تیراندازی کرد، درگیری مسلحانه میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی آغاز شد.

همچنین وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن سه سرباز ارتش ملی این کشور در افغانستان خبر داد.

خبر دیگر اینکه در نتیجه حمله نیروهای امنیتی به مقر طالبان در ولایت قندوز در شمال افغانستان دو سرکرده این گروه کشته و دو فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین ایساف در بیانیه ای اعلام کرد: در پی کشته شدن نظامی دیگر ناتو در نتیجه انفجار تجهیزات انفجاری در جنوب افغانستان، تلفات نظامیان ایساف از آغاز سال 2011 تاکنون به 74 نفر رسید.

اگرچه در بیانیه ناتو به هویت نظامی کشته شده اشاره نشده است، اما نظامیان آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا در قالب نیروهای ایساف علیه طالبان در جنوب افغانستان مبازره می کنند.

هر روز در حالی شاهد افزایش تلفات ناتو در افغانستان هستیم که ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در این کشور هشدار داده است: طالبان در آینده نزدیک بار دیگر کنترل میدان های نبرد را در افغانستان به دست می آوردند و انتظار می رود که خشونتها در سال جاری در این کشور افزایش یابد.