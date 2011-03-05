حراج شمش طلا تا پایان سال ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه جدید بانک مرکزی با اشاره به اطلاعیه قبلی درباره فروش شمش طلا علاوه بر فروش سکه مطابق روال معمول و تاثیر این اقدام در متعادل شدن قیمت طلا دربازار، آمده است: فروش سکه و شمش طلا از طریق حراج حضور در بانک کارگشایی تا پایان سالجاری در همه روزهای هفته به استثنا روزهای تعطیل از ساعت 16 تا 19 بعدازظهر ادامه خواهد داشت.