چهار پیروزی برای نمایندگان ایران/ میزبان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش امروز شنبه با حضور 9 تیم داخلی و خارجی آغاز شد. در آغاز این روز از رقابتها تیم های "الف" و "ب" دانشگاه آزاد در مصاف با حریفان خود به برتری دست یافتند. تیم منطقه آزاد کیش نیز که میزبان این رقابتهاست، از مجموع دو دیدار برگزار شده نتیجه یک دیدار را واگذار کرد و در دیدار دیگر به برتری دست یافت.
نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز نخست مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش به شرح زیر است:
* دانشگاه آزاد "ب" 2 - تایلند صفر
* دانشگاه آزاد "الف" 2 - قزاقستان "ب" صفر
* قزاقستان "الف" 2 - افغانستان "الف" یک
* منطقه آزاد کیش 2 - اندونزی صفر
* قزاقستان "ب" 2 - تایند صفر
* دانشگاه آزاد "الف" 2 - افغانستان "ب" صفر
* قزاقستان "الف" 2 - منطقه آزاد کیش صفر
* اندونزی 2 - افغانستان صفر
سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تا 16 اسفندماه ادامه دارد. برای این رقابتها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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