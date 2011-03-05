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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

تور آسیایی والیبال ساحلی کیش/

چهار پیروزی برای نمایندگان ایران/ میزبان شکست خورد

چهار پیروزی برای نمایندگان ایران/ میزبان شکست خورد

روز نخست سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش با کسب چهار پیروزی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش امروز شنبه با حضور 9 تیم داخلی و خارجی آغاز شد. در آغاز این روز از رقابت‎ها تیم های "الف" و "ب" دانشگاه آزاد در مصاف با حریفان خود به برتری دست یافتند. تیم منطقه آزاد کیش نیز که میزبان این رقابت‏هاست، از مجموع دو دیدار برگزار شده نتیجه یک دیدار را واگذار کرد و در دیدار دیگر به برتری دست یافت.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز نخست مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد "ب" 2 - تایلند صفر
* دانشگاه آزاد "الف" 2 - قزاقستان "ب" صفر
* قزاقستان "الف" 2 - افغانستان "الف" یک
* منطقه آزاد کیش 2 - اندونزی صفر
* قزاقستان "ب" 2 - تایند صفر
* دانشگاه آزاد "الف" 2 - افغانستان "ب" صفر
* قزاقستان "الف" 2 - منطقه آزاد کیش صفر
* اندونزی 2 - افغانستان صفر

سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تا 16 اسفندماه ادامه دارد. برای این رقابت‎ها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1267388

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