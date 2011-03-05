متخلفین چهارشنبه آخر سال بوشهر تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت می مانند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامرضا خضری بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هرگونه قاچاق، خرید و فروش مواد محترقه به طور غیرمجاز جرم محسوب می شود و مجرمان به مجازات مندرج در قانون محکوم می شوند.

وی با اشاره به نزدیکی چهارشنبه آخر سال و حوادث و سوانح احتمالی از انفجارات مواد محترقه گفت: برای جلوگیری از هرگونه حادثه ای، خانواده ها بیشتر مراقب فرزندان خود باشند.

خضری گفت: با توجه نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و روحیه هیجانی نوجوانان و جوانان، خانواده ها ضمن کنترل و نظارت بر فرزندان خود آنها را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه کرده و آنان را از بازی با چنین موادی بر حذر دارند.

معاون اجتماعی پلیس بوشهر بر ضرورت پرهیز از هر گونه اعمال خلاف قانون و اخلاق تاکید کرد و گفت : آگاهسازی و آگاهی بخشی به جوانان و نوجوانان در آستانه چهارشنبه آخر سال لازم و ضروری است.