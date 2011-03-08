نگرانی هتلداران از کاهش مسافر در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به ایام نوروز هتلداران از نیمه ماه بهمن سیستم رزرواسیون اتاقهای خود را فعال می کنند. بنابراین از این زمان تا اوایل فروردین ماه هر سال، تقریبا اتاق هتلهایی که سیستم رزرو دارند برای ایام 15 روزه تعطیلات پر از مسافر می شود. در این میان آژانسداران هر سال با هتلداران بر سر اینکه اتاق خالی و مناسب برای مهمانان تورهای گردشگری وجود ندارد چالش دارند چون هتلدار مسافر انفرادی را به مسافر تور که می خواهد از تخفیف پکیج تور استفاده کند ترجیح می دهد.

با این حال هتلداران امسال پیش بینی می کنند با توجه به اینکه رزرو اتاق از ماه بهمن در هتلهای کشور رکود داشته است وضعیت اشغال اتاق در ایام نوروز چندان مساعد نباشد.

کاهش رزرو اتاق برای ایام نوروز

جعفر عطار، رئیس اتحادیه هتلداران کشور کاهش رزرو اتاق برای این ایام را تایید می کند و به خبرنگار مهر می گوید: هتلها هر سال از اوایل بهمن تا اسفند شروع به رزرو اتاق می کردند اما اکنون نه تنها رزرو قابل قبولی تا این لحظه نداشته اند بلکه از نظر درصد اشغال نیز با رکود مواجه شده اند.

وی ادامه می دهد: شهر مشهد که نخستین مقصد سفر گردشگران است امسال تنها 40 درصد اشغال تخت داشت، در ایام اربعین نیز 10 درصد و اکنون تنها 7 درصد اشغال اتاق دارد.

این گفته را رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی نیز تایید کرده و به خبرنگار مهر می گوید: در ماههای اخیر نسبت به مدت مشابه سالهای قبل با کاهش 40 درصدی اقامت مسافر در هتلهای استان مواجه شدیم. همچنین حضور بسیار کمرنگ مسافر هتل در ایام تعطیلات اعیاد و سوگواری روزهای اخیر نیز بی سابقه بوده است.

محمد قانعی ادامه می دهد: همیشه در ایام وفات و ولادت حضرت رسول اکرم (س) شهر مشهد بسیار شلوغ می شد و هتلها نیز پر از مسافر بود اما اکنون مدتی است که هتلداران با کاهش اشغال مسافر هتل مواجه شدند به نحوی که احتمال می دهند این روند در ایام نوروز نیز ادامه یابد.

اینبار هتلداران خواهان اسکان تورهای گردشگری هستند

اصغر نبیل، رئیس جامعه هتلداران استان یزد هم در این باره به خبرنگار مهر می گوید: هر سال آژانسداران برای اقامت مهمانان تورهای گردشگری خود دنبال هتلی می گشتند که اتاق خالی داشته باشد در حالیکه اتاقها از ماه بهمن برای ایام نوروز رزرو می شد اما امسال هنوز میزان رزرو اتاق در هتلهای یزد چشمگیر نبوده است.

به گفته نبیل؛ هر سال آژانسداران به دنبال هتل مناسب برای اقامت تورهای گردشگری خود بودند اما امسال این رویه تغییر کرده و هتلداران به دنبال آژانسها هستند که تورهای گردشگری خود را در اتاق هتلهایشان اسکان بدهند و اتاق خالی نداشته باشند.

تخفیف اتاق برخی هتلها سر جای خود ماند

معمولا هتلداران در طول سال به خصوص در فصول کم گردشگر تخفیفهایی را برای اسکان مهمانان در هتل ارائه می کردند حتی این تخفیف ها به 60 تا 80 درصد نیز می رسید اما در ایام عید که مسافر زیاد بود این تخفیف ها اعمال نمی شد.



به گفته مدیر هتل مشیرالممالک یزد؛ نگرانی هتلداران از نداشتن مسافر نوروزی در هتل باعث شده تا امسال برخی از هتلداران در ایام عید همان تخفیف ها را اعمال کنند.

در این میان اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های استان تهران نیز که بر خلاف استانهای دیگر ایام عید فصل غیر پیک هتلهایشان است چنین نگرانی ندارند.

علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران به خبرنگار مهر می گوید: نمی توانیم قبل از آمدن ایام نوروز پیش بینی کنیم که آیا با کاهش اقامت مسافر در هتل مواجه می شویم یا خیر چون بیشتر اوقات هتلهای تهران در این ایام مسافر نداشته است. بنابراین امسال نیز مانند هر سال 40 درصد تخفیف در هتلهای تهران خواهیم داشت. ضمن آنکه افزایش نرخ نیز نداریم.

هزینه انرژی هتلها بالا رفت اما نرخ اتاق نه!

مشکل دیگر هتلداران کشور در ایام عید افزایش نرخ هزینه های انرژی است. آنها معتقدند که اگر قرار باشد هزینه مصرف آب و برق در مراکز اقامتی مانند هتلها که بیشترین مصرف کنندگان انرژی در میان مراکز گردشگری هستند افزایش پیدا کند آنها نیز باید نرخ خدمات و اتاق هتل خود را نیز اضافه کنند. اما از سوی دیگر می دانند که اگر این اتفاق بیفتد همان تعداد اندک مسافر را هم نخواهند داشت.

جعفر عطار رئیس اتحادیه هتلداران کشور دربار افزایش نرخ خدمات گردشگری می گوید: هتلداران نمی توانند قیمت اتاقها را در ایام نوروز بالا ببرند چون در آن صورت همین تعداد مهمان را هم نخواهند داشت. بنابراین اتحادیه هتلداران خراسان رضوی به عنوان پیشگام در این زمینه از هتلداران خواسته قیمتهای خود را افزایش ندهند.

رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی در این باره توضیح می دهد: در سال جدید بعد از ایام نوروز امکان افزایش نرخ وجود دارد اما اکنون به این دلیل که حداقل هزینه اقامت در پکیج هزینه های سفر اعم از حمل و نقل، اسکان و خوراک بالا نرود این طرح را اجرایی می کنیم.

برخی هتلداران تجهیز اتاقها را متوقف کردند

اما افزایش نداشتن نرخ اتاق هتلها در برابر افزایش هزینه های انرژی باعث می شود که حداقل هتلداران از ادامه فعالیتهای تجهیز و افزودن تختهای خود سرباز زنند. چون اکنون با این وضعیت نرخ اتاق و هزینه ها معقولانه به نظر نمی آید. از سوی دیگر هتلداران نمی توانند افزایش هزینه مصرف انرژی را با افزودن به نرخ اتاق جبران کنند.

رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی دراین باره می گوید: هر سال هتلداران با فرا رسیدن ایام نوروز به تجهیز اتاقها و سیستمهای هتل خود می پرداختند اما امسال در یک دو راهی قرار گرفته اند و نمی دانند با این روند افزایش قیمتها در سفر و کاهش مسافرتها باید چه کار کنند.

رئیس جامعه هتلداران استان یزد نیز می گوید: برخی از هتلداران این استان پروژه های افزایش تخت و ظرفیت هتل خود را متوقف کرده اند چون از یک سو با کاهش میزان مسافر در ایام نوروز مواجه هستند و از سوی دیگر نمی توانند هزینه اتاق را بالا ببرند. به همین دلیل ترجیح می دهند اکنون چنین انجام هزینه هایی را متوقف کنند.

سفرهای کوتاه مدت و نزدیک ارجحیت پیدا می کند

یک استاد دانشگاه درباره نگرانی هتلداران از کاهش مسافرت در ایام نوروز گفت: احتمال دارد که مردم سفرهای کوتاه را به مسافرتهای دور و طولانی مدت ترجیح دهند.

اسماعیل قادری با اعلام اینکه ارائه بنزین سفر و یا بنزین ارزان قیمت ویژه ایام عید نیز می تواند مردم را برای انجام مسافرت تشویق کند پیشنهاد داد: اگر مردم به جای مسافرتهای بی هدف، با تورهای گردشگری مسافرت کنند هزینه های سفر کمتری می پردازند بنابراین باید فرهنگ استفاده از تورهای گردشگری در میان مردم جا بیفتد.

مورد دیگری که قادری به آن اشاره کرد این بود که خدمات بی کیفیت در مقابل افزایش قیمت خدمات گردشگری تورهای داخلی باعث می شود که سفر به خارج از کشور بیشتر طرفدار داشته باشد بنابراین برای جلوگیری از این امر باید گردشگران داخلی را نسبت به استفاده از تورهای داخلی نسبت به تورهای خارجی ترغیب کرد پس بهتر است هزینه تورهای گردشگری پایین بیاید و خدمات آنها افزایش پیدا کند تا مردم سفرهای داخلی را به مسافرتهای خارجی ترجیح بدهند.