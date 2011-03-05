فرهنگ غنی نوروز را به می توان به خارج از مرزهای ایران صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین سیروس صابری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد نوروزی که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: صدور فرهنگ عید نوروز هدیه ای است به سایر ملت های دنیا که باید از این فرصت استفاده کرد و آن را تحقق بخشید.

وی افزود: جشنواره بین المللی نوروز امسال نیز مانند سال گذشته در کشور برگزار می شود و همه استان ها به نوعی در برگزاری این جشن مشارکت گسترده خواهند داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین با بیان اینکه عید نوروز از دیدگاه مقام معظم رهبری مظهر نشاط، طراوت، زدودن کینه ها، مهربانی وعطوفت است گفت: در احادیث اسلامی نیز از عید نوروز یاد شده و بر مهربانی و عطوفت به یکدیگر و افزایش نشاط اجتماعی در این ایام تاکید شده است لذا ما هم باید در عید نوروز با صله رحم و فراموش کردن کینه ها به دوستی و محبت بیندیشیم.

وی تاکید کرد: برگزاری جشن بین المللی نوروز منجر به تقویت وحدت ملی، ارتقای همبستگی با کشورهای اسلامی و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه خواهد شد.

در این جلسه دستگاههای اجرایی در خصوص آمادگی و تمهیدات ایام نوروز گزارشی ارائه کردند.