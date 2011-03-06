محمد روح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم شرکت مخابرات برای فروش شماره های رند تلفن ثابت گفت: شماره های رند و مرتب تلفن ثابت به چند دسته تقسیم شده اند که براساس این دسته بندی و درجه رند بودن به فروش می رسند.

وی با بیان اینکه شماره های رند و مرتب در چهار گروه سفارشی، نقره ای، طلایی و الماس طبقه بندی شده اند ادامه داد: قیمت شماره های رند گروه سفارشی و نقره ای مشخص و ثابت شده است و متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی نسبت به خرید این شماره ها اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد که قیمت های درنظر گرفته شده برای شماره های سفارشی و نقره ای تفاوت بسیاری با قیمت هر خط فعلی تلفن ثابت نخواهد داشت.

حراج 20 شماره طلایی تلفن ثابت در سال آینده

روح اللهی با بیان اینکه در فروش شماره های رند هنوز به سمت مزایده و حراج نرفته ایم به مهر گفت: در حال حاضر قیمت فروش شماره های رند سفارشی و نقره ای مشخص شده اما برای فروش شماره های طلایی و الماس از طریق مزایده و یا حراج باید اقدام شود که برای سال آینده آن را در برنامه داریم.

وی اضافه کرد: شماره های رند طلایی به تعداد محدود وجود دارد و برای مثال در تهران تنها 20 خط با شماره منحصر به فرد است که در لیست شماره های طلایی قرار می گیرد. برای فروش این شماره ها به طور قطع از روش مزایده و یا حراج استفاده خواهد شد.

رندهای تلفن ثابت در کنار رندهای موبایل

به گزارش مهر، موضوع فروش شماره های رند مخابراتی به بیش از قیمت خطوط معمولی پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران مطرح شد. تا قبل از خصوصی سازی، مخابرات تنها شماره های رند موبایل خود را برای فروش به مزایده گذاشته بود.

این شماره ها تا سال 81 در کنار شماره های عادی و از طریق قرعه کشی فروش سیم کارت های دائمی مخابرات به فروش می رفت اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 مخابرات حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب موبایل برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شماره 09127777777 گران ترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفته است. همچنین در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شده است. شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفته است.

چندی است فروش شماره های رند موبایل همراه اول متوقف شده و مسئولان مخابرات اعلام کرده اند قصد دارند به جای مزایده شماره های رند را به حراج بگذارند.