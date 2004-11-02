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۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۲۵

از سوي خانواده ديكتاتور عراق؛

سرپرست اردني تيم دفاع از صدام بركنار شد

خانواده رئيس جمهوري مخلوع عراق در انتظار برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات صدام، سرپرست اردني تيم دفاع از وي را بركنار كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در بيانيه اي كه از سوي همسر صدام حسين و سه دخترش امضاء شده است ، " محمد رشدان" سرپرست اردني تيم دفاع از صدام از سرپرستي تيم بركنار شده است.

در اين بيانيه خطاب به اين وكيل اردني آمده است: " ما امضا كنندگان اين بيانيه تصميم گرفته ايم تا زماني كه نتوانيم با هم كار كنيم شما را از اين سمت بركنار  كنيم."

ديگر اعضاي تيم دفاع از صدام در عمان با تاييد اين موضوع اعلام كردند كه محمد رشدان به تكروي و اقدامات شخصي در دفاع از ديكتاتور عراق متهم شده است.

لازم به ذكر است چندي پيش وزير دادگستري عراق اعلام كرد بازجويي از صدام و سركردگان رژيم سابق عراق از ماه نوامبر آينده (اواسط آبان) آغاز خواهد شد.

مالك دوهان الحسن گفت : بازجويي از صدام و سران رژيم وي از هفته اول ماه نوامبر آغاز خواهد شد.

وي گفت : بازجويي ها درابتدا از متهمان بلندپايه رژيم صدام انجام خواهد شد تا برخي از آنها به جنايات بي شمار وي شهادت دهند وآنگاه بازجويي از شخص صدام آغاز خواهد شد تا مدارك بازجويي به دادگاه ويژه وي ارائه شود.

 

کد مطلب 126740

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