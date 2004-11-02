سرپرست اردني تيم دفاع از صدام بركنار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در بيانيه اي كه از سوي همسر صدام حسين و سه دخترش امضاء شده است ، " محمد رشدان" سرپرست اردني تيم دفاع از صدام از سرپرستي تيم بركنار شده است.

در اين بيانيه خطاب به اين وكيل اردني آمده است: " ما امضا كنندگان اين بيانيه تصميم گرفته ايم تا زماني كه نتوانيم با هم كار كنيم شما را از اين سمت بركنار كنيم."

ديگر اعضاي تيم دفاع از صدام در عمان با تاييد اين موضوع اعلام كردند كه محمد رشدان به تكروي و اقدامات شخصي در دفاع از ديكتاتور عراق متهم شده است.