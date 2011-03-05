جشنواره ملی شعر قرآنی "ترنم آیات" در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در بخشی از این پیام آمده است: اکنون که جشنواره ملی شعر قرآنی عرصه شاعران گلشن صدق شده فرصتی مغتنم است تا بر شیداییان نغمه پرداز این وادی درود فرستیم و دوام کامیابی ایشان و همه کوشندگان برگزاری این جشنواره را از پیشگاه حضرت حق مسألت نماییم .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز بعد از ظهر شنبه در آیین گشایش این جشنواره گفت: در این جشنواره 147 شاعر از 21 استان 326 سروده قرآنی خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند که از این میان سه اثر برگزیده شده است .

نصرالله شفیعی با بیان اینکه هیئت داوران چهار نفر برگزیدگان را در بخش اصلی و هفت نفر در بخش جنبی انتخاب کرده است، اظهار داشت: در این جشنواره دو نفر به صورت مشترک رتبه دوم را کسب کرده اند.

وی اجرای گروه تواشیح و حاملان قرآن نونهالان از برنامه ‌های جنبی این جشنواره عنوان کرد و افزود: قرآن کریم همواره تاثیری شگرف بر ادبیات فارسی گذاشته و اگر بگوییم ادبیات ما آیینه قرآنی و دینی است سخنی به گزاف نگفته ‌ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر مبلغ چهار میلیون و 500 هزار ریال به عنوان کمک هزینه سفر حج، یک سکه تمام بهار آزادی، تندیس جشنواره و لوح تقدیر هدایای نفر اول این جشنواره عنوان کرد و گفت: برای نفرات دوم و سوم این جشنواره سفر زیارت سوریه و عتبات عالیات و به ترتیب سه میلیون و 500 هزار ریال و دو میلیون و 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.