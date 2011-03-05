جشنواره ملی شعر قرآنی "ترنم آیات" در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در بخشی از این پیام آمده است: اکنون که جشنواره ملی شعر قرآنی عرصه شاعران گلشن صدق شده فرصتی مغتنم است تا بر شیداییان نغمه پرداز این وادی درود فرستیم و دوام کامیابی ایشان و همه کوشندگان برگزاری این جشنواره را از پیشگاه حضرت حق مسألت نماییم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز بعد از ظهر شنبه در آیین گشایش این جشنواره گفت: در این جشنواره 147 شاعر از 21 استان 326 سروده قرآنی خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند که از این میان سه اثر برگزیده شده است.
نصرالله شفیعی با بیان اینکه هیئت داوران چهار نفر برگزیدگان را در بخش اصلی و هفت نفر در بخش جنبی انتخاب کرده است، اظهار داشت: در این جشنواره دو نفر به صورت مشترک رتبه دوم را کسب کرده اند.
وی اجرای گروه تواشیح و حاملان قرآن نونهالان از برنامه های جنبی این جشنواره عنوان کرد و افزود: قرآن کریم همواره تاثیری شگرف بر ادبیات فارسی گذاشته و اگر بگوییم ادبیات ما آیینه قرآنی و دینی است سخنی به گزاف نگفته ایم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر مبلغ چهار میلیون و 500 هزار ریال به عنوان کمک هزینه سفر حج، یک سکه تمام بهار آزادی، تندیس جشنواره و لوح تقدیر هدایای نفر اول این جشنواره عنوان کرد و گفت: برای نفرات دوم و سوم این جشنواره سفر زیارت سوریه و عتبات عالیات و به ترتیب سه میلیون و 500 هزار ریال و دو میلیون و 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین به هفت نفر از بخش جنبی که شایسته تقدیر نیز هستند هر کدام یک میلیون ریال وجه نقد و لوح تقدیر اهدا می شود.
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