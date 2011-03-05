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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

در جنوب مسکو؛

سقوط یک فروند هواپیمای روسی 6 کشته به جا گذاشت

سقوط یک فروند هواپیمای روسی 6 کشته به جا گذاشت

در پی سقوط یک فروند هواپیمای آنتونوف روسی 6 نفر از جمله دو خلبان میانماری آن کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هواپیمای آنتونوف مدل 148 در جریان یک پرواز آزمایشی در 600 کیلومتری جنوب مسکو سقوط کرد و 6 سرنشین آن کشته شدند.

رسانه های روسی ضمن اعلام این مطلب از کشته شدن هر دو خلبان میانماری که سرگرم آموزش با این هواپیما بودند، خبر دادند.
 
بر این اساس، دولت میانمار سفارش خرید دو فروند از این هواپیماها را به روسیه داده که آموزش کادر پرواز با آن نیز جزو قرارداد فروش بوده است.
 
هنوز علت این حادثه اعلام نشده است. هواپیمای آنتونوف-148 ساخت روسیه قابلیت طی مسافت 5 هزار کیلومتر و حمل 99 مسافر را دارد.
کد مطلب 1267402

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