به گزارش خبرگزاری مهر، این اتفاق روز جمعه در بوئنس آیرس، مرکز آرژانتین، بین تیم های فوتبال "کلایپول" و ویکتوریانو" روی داد. بر پایه گزارش سان، دومینگو اسگانگا، مربی تیم فوتبال ویکتوریانو، گفت که پلیس وارد عمل شد و بازیکنان مهاجم را در رختکن زندانی کرد.

در این دیدار پس از آنکه یکی از بازیکنان روی پای بازیکن دیگر تکل خشن رفت، نیمکت نشینان به حمایت از بازیکن صدمه دیده وارد زمین شدند و با ورود بازیکنان تیم حریف زمین مسابقه به محل زد و خورد تبدیل شد که داور پس از آرام شدن اوضاع به تمامی بازیکنان اصلی و ذخیره کارت قرمز نشان داد و سپس سوت پایان بازی را به صدا در آورد.

"اسگانگا" که تیمش بازی را با نتیجه 2 بر صفر باخت، گفت:" آنها می خواستند مرا بکشند." این در حالی است که "سرخیو میسیلی"، سرمربی کلایپول، داور را متهم به زیاده روی کرد. وی گفت: بیشتر بازیکنان تلاش می کردند تا مردم را از هم سوا کنند. داور در این صحنه گیج شده بود و در نتیجه همه را اخراج کرد.

رکورد پیشین اخراج مربوط به یک بازی فوتبال در پاراگوئه در سال 1993 بود که طی آن 20 بازیکن از زمین اخراج شدند. این داور با اخراج 36 بازیکن نامش را در کتاب رکوردها به ثبت رساند.

در رقابتهای فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی در مجموع 17 بازیکن از زمین اخراج شده بود که 9 بازیکن مستقیم و سایرین با دریافت کارت زرد دوم اخراج شدند.