نرم افزار جامع موسسات کاریابی در استان کرمانشاه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه در جمع کارشناسان اشتغال و مدیران کاریابی های غیردولتی، با اشاره به وظایف موسسات کاریابی اظهار داشت: به موجب قانون ثبت نام و مشاوره و راهنمایی شغلی بیکاران، شناسایی فرصتهای شغلی و معرفی کارجویان به کارفرمایان، متناسب با مهارت آنان از جمله این وظایف می باشد.

مدیرکل کار و امور اجتمایی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر نه موسسه کاریابی غیردولتی در سطح استان کرمانشاه فعالیت می کنند.

وی در ادامه تعامل هرچه بیشتر کارشناسان اداره اشتغال و مدیران کاریابی های غیردولتی را خواستار شد و گفت: ادارات کار و امور اجتمایی در استان بر موسسات کاریابی های غیردولتی نظارت مستمر دارند.

براندیشه همچنین به مقوله اشتغال اتباع بیگانه در استان اشاره و تصریح کرد: کلیه کارشناسان اشتغال در شهرستانها موظفند با بازدیدهای مستمر از واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نسبت به شناسایی اتباع خارجی اقدام کرده و از اشتغال اتباع بیگانه که بدون روادید کار می کنند جلوگیری کنند.

مدیرکل کار و امور اجتمایی استان کرمانشاه در ادامه از مدیران موسسات کاریابی خواست تا ضمن آموزش به همکاران خود با سعه صدر و ملایمت با مردم رفتار کرده و با مشاوره صحیح در صورت کسب فرصت شغلی نیز، عدالت را در معرفی کارجویان اعمال کنند.