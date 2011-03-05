ستاد نوروزی قزوین بدنبال جلب رضایت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی محمد آهنی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد نوروزی که در محل استانداری قزوین تشکیل شد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی و دست اندرکاران ستاد باید انواع خدمات خود را به صورت بنر یا بیلبرد در معرض دید مردم قرار دهند.

وی بر اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده در جلسات تأکید کرد و افزود: خدمات رسانی به مردم باید از اهداف مهم مسئولان ستاد باشد و در شهرستانهای استان نیز برای هماهنگی امور جلسات مشابهی توسط فرمانداری ها تشکیل شود.

آهنی از دستگاههای خدمات رسانی خواست تا فهرست کاملی از کشیک شبانه روزی خود را به همراه شماره تلفن افراد تا 20 اسفند به استانداری ارسال کنند.

همچنین چاپ بروشورهایی جهت اطلاع رسانی به مسافران توسط هلال احمر و اورژانس و ارسال یک نسخه از آن به استانداری قبل از فرارسیدن تعطیلات نوروزی؛ اطلاع رسانی توسط صدا و سیمای مرکز استان درخصوص چگونگی خدمات و امدادرسانی به مسافران نوروزی، استقرار تجهیزات خدمات رسانی در مسیر راه های پرتردد استان، سوخت رسانی به موقع در مسیرهای پرتردد در صورت لزوم، آمادگی جایگاه های پمپ بنزین و CNG، نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی در این ایام جهت خدمت رسانی به مردم و مسافران از مصوبات این جلسه بود که برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شد.

در این جلسه وظایف محوله به دستگاههای مربوط که در ایام نوروز به مردم خدمت خواهند کرد تشریح شد و اعضای جلسه گزارشی از خدمات پیش بینی شده خود در ایام نوروزی 89 به مسافران را ارائه کردند.