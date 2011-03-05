آمریکا در صورت دخالت و اقدام در لیبی ضربه بزرگی خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره دکترا دانشگاه عالی دفاع ملی، ضمن سپاس و شکر خدای منان در اعطای نعمت امنیت، ثبات و آبادانی توام با دین، ایمان و سعادت خواهی به ملت بزرگ ایران، به نقش رسانه ملی در توسعه اعتماد به نفس و کالبدشکافی اهداف آمریکا در لشکرکشی به جوار مرزهای سرزمین کشور لیبی پرداخت و گفت: امروز بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با عطر و نور انفاس قدسی حضرت امام خمینی (ره) و محصول همت و مجاهدت‌های ملت مسلمان ایران، تمامی ملت‌های اسلامی را به صحنه آورده و سبب شده است تا بار دیگر دشمنان اسلام ومسلمانان از درک این حضور و مطالبه اسلامی ناتوان و مستاصل شوند.

عضو شورای عالی امنیت ملی کشور در بیان این ضعف و ناتوانی تاریخی استکبار جهانی در این موضوع، دولت مردان آمریکا را به عنوان یکی از اشغالگران مغضوب تاریخ که همیشه از فهم مسائل و تحولات در کشورهای اسلامی ناتوان بوده و نسبت به تحلیل وقایع در سرزمین‌های اسلامی و ایران، عقب مانده عمل می‌کند، اظهار داشت: عدم درک صحیح این تحولات در جهان اسلام نشان می‌دهد که این درک و دقت در فهم مطالبات اسلامی ملت‌ها در غرب وجود ندارد همانگونه که شخصیت‌های مهمی از آمریکایی‌ها امروز پشت تریبون‌ها می‌گویند، لیبی همچون عراق و افغانستان می‌تواند در مورد دخالت قرار گیرد در حالیکه اگر حداقل مروری بر تاکتیک‌های نظامی، افکار عمومی جوامع اسلامی، انسان‌شناسی اسلامی و جغرافیایی کشورهای مسلمان می‌شد می‌توانستند این را بفهمند که هیچ گاه در جلوی تریبون نباید اینگونه صحبت می‌کردند.

فیروزآبادی در ادامه به تفاوت‌های تاریخی، جغرافیا، جامعه و شرایط دو ملت عراق و لیبی و ادعای آمریکایی‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر در عراق یک دیکتاتور و مستبد مسلح و مجهز و وابسته به خود آنها مسلط بود و اگر در عراق حزب بعث بی‌دینی و سوسیالیسم راترویج و مسلط کرده و اگر مردم عراق تمام توان خود را سردرگمی علت جنگ با ایران و تهاجم علیه آن را از دست داده و دچار انفعال شده بود، اما در لیبی مردم مسلمان انقلابی، به پا خاسته‌اند مردمی که 20 درصد آنان حافظ کل قرآن هستند و شناخت و معرفت اسلامی در مردم لیبی بسیار بالا است و خودشان می‌خواهند کشورشان را از دیکتاتوری نجات دهند.

وی افزود: دوم آنکه مردم مسلمان لیبی قیام کرده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور خود را آزاد کنند لذا تفاوت‌ بسیاری با مردم عراق و افغانستان که در اشغال طالبان با تمامی اختلافات قومی و مذهبی در میان آنها بود، وجود دارد اما در لیبی تمامی مردم بپا خاسته‌اند آنها خود را تابع علمای دینی و انقلابی می‌دادند. ارتش در این کشور به مردم پیوسته و کشور در تصرف مردم قرار گرفته و اگر در تصرف مردم نبود امروز قذافی محدود نمی‌شد و احساس تنگی و فشار نمی‌کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بیان اهداف پشت پرده آمریکا و اروپا از این لشکرکشی‌ها و فشارهای سیاسی و امنیتی پرداخت و آن را همچون تمامی ترفندها و پوشش‌های به ظاهر انسان دوستانه غربی، تابع منافع پنهان ابرسرمایه‌داری دانست که به دنبال گسترش راهبردی در کشورهای نفت‌خیز، ثروتمند و اسلامی است، گفت: واقعیت این است که آمریکا می‌خواهد مداخله کند تا چاه‌های نفت لیبی را در تصرف بگیرد همان کاری را که در عراق با نفت عراق کردند و بعد مردم را به حال خود رها کردند و اگر خواسته مردم برای ایجاد یک نظام مردمسالاری بعد از سقوط دیکتاتور نبود،‌ مشخص نبود در برابر این وهابیون تحریک شده و هدایت شده از سوی آمریکایی‌ها چه اتفاقی برای این ملت می‌افتاد اما درلیبی این خبرها نیست، بلکه مردم لیبی امروز حتی نفت خود را کنترل می‌کنند و می‌خواهند قدرت، هدف و توانایی خود را برای استقلال و نفی دیکتاتوری دنبال کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با یادآوری خطاهای تاریخی و راهبردی آمریکا در تهاجم به عراق و افغانستان مجددا این خطاکاری غرب را موجب استحکام و انسجام خیزش‌های اسلامی خواند و تصریح کرد: آیا آمریکا نمی‌خواهد بفهمد چرا همواره دچار اشتباه راهبردی و خطاهای محاسباتی می‌شود، پس بیایند پرهیز کنند از دخالت‌ در امور کشورهای مسلمان و آن را به مردم بسپارند.

وی افزود: امروز در لیبی مردم مالک نفت خود هستند و تابع اراده خودشان می‌خواهند در آن دخل و تصرف کنند، اما آمریکا و اروپا طرفدار حفظ و توسعه بازار نفت خود بوده و در آینده نیز آن را ترک نخواهند کرد و ابرسرمایه‌داری می‌خواهد با هدایت افکار عمومی همواره این چرخه را در حوزه نفت در کنترل خود بگیرند و برای همین هیچ گاه اجازه ارسال اخبار واقعی را به مردم نمی‌دهند و بعد از نفت نیز نگرانی بزرگ و دوم غرب، ‌کنترل و جلوگیری از ظهور جنبش‌های اسلامی است و به شدت از ظهور و بروز این الگوها وحشت دارند و هراس دارند تا موج بیداری و آزادی خواهی و رها شدگی از دیکتاتوری‌های امروز در قالب انقلاب‌ها به اروپا صادر شده و دیکتاتوری‌های اروپا را خلع ید کنند مگر مردم انگلستان، فرانسه، آلمان کمتر از مردم لیبی و مصر تحت فشار دیکتاتورها هستند.