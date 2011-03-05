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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۹

سرلشکر فیروزآبادی:

آمریکا در صورت دخالت و اقدام در لیبی ضربه بزرگی خواهد خورد

آمریکا در صورت دخالت و اقدام در لیبی ضربه بزرگی خواهد خورد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هرگونه دخالت و اقدام آمریکا در لیبی موجب ضربه اقتصادی و بدهکاری و کسر بودجه بیشتر آنها خواهد شد، گفت: آمریکا بداند تجربه تهاجم به کشورهای مسلمان موجب می‌شود تا پیام انقلاب به تمامی کشورها برده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره دکترا دانشگاه عالی دفاع ملی، ضمن سپاس و شکر خدای منان در اعطای نعمت امنیت، ثبات و آبادانی توام با دین، ایمان و سعادت خواهی به ملت بزرگ ایران، به نقش رسانه ملی در توسعه اعتماد به نفس و کالبدشکافی اهداف آمریکا در لشکرکشی به جوار مرزهای سرزمین کشور لیبی پرداخت و گفت: امروز بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با عطر و نور انفاس قدسی حضرت امام خمینی (ره) و محصول همت و مجاهدت‌های ملت مسلمان ایران، تمامی ملت‌های اسلامی را به صحنه آورده و سبب شده است تا بار دیگر دشمنان اسلام ومسلمانان از درک این حضور و مطالبه اسلامی ناتوان و مستاصل شوند.

عضو شورای عالی امنیت ملی کشور در بیان این ضعف و ناتوانی تاریخی استکبار جهانی در این موضوع، دولت مردان آمریکا را به عنوان یکی از اشغالگران مغضوب تاریخ که همیشه از فهم مسائل و تحولات در کشورهای اسلامی ناتوان بوده و نسبت به تحلیل وقایع در سرزمین‌های اسلامی و ایران، عقب مانده عمل می‌کند، اظهار داشت: عدم درک صحیح این تحولات در جهان اسلام نشان می‌دهد که این درک و دقت در فهم مطالبات اسلامی ملت‌ها در غرب وجود ندارد همانگونه که شخصیت‌های مهمی از آمریکایی‌ها امروز پشت تریبون‌ها می‌گویند، لیبی همچون عراق و افغانستان می‌تواند در مورد دخالت قرار گیرد در حالیکه اگر حداقل مروری بر تاکتیک‌های نظامی، افکار عمومی جوامع اسلامی، انسان‌شناسی اسلامی و جغرافیایی کشورهای مسلمان می‌شد می‌توانستند این را بفهمند که هیچ گاه در جلوی تریبون نباید اینگونه صحبت می‌کردند.
 
فیروزآبادی در ادامه به تفاوت‌های تاریخی، جغرافیا، جامعه و شرایط دو ملت عراق و لیبی و ادعای آمریکایی‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر در عراق یک دیکتاتور و مستبد مسلح و مجهز و وابسته به خود آنها مسلط بود و اگر در عراق حزب بعث بی‌دینی و سوسیالیسم راترویج و مسلط کرده و اگر مردم عراق تمام توان خود را سردرگمی علت جنگ با ایران و تهاجم علیه آن را از دست داده و دچار انفعال شده بود، اما در لیبی مردم مسلمان انقلابی، به پا خاسته‌اند مردمی که 20 درصد آنان حافظ کل قرآن هستند و شناخت و معرفت اسلامی در مردم لیبی بسیار بالا است و خودشان می‌خواهند کشورشان را از دیکتاتوری نجات دهند.
 
وی افزود: دوم آنکه مردم مسلمان لیبی قیام کرده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور خود را آزاد کنند لذا تفاوت‌ بسیاری با مردم عراق و افغانستان که در اشغال طالبان با تمامی اختلافات قومی و مذهبی در میان آنها بود، وجود دارد اما در لیبی تمامی مردم بپا خاسته‌اند آنها خود را تابع علمای دینی و انقلابی می‌دادند. ارتش در این کشور به مردم پیوسته و کشور در تصرف مردم قرار گرفته و اگر در تصرف مردم نبود امروز قذافی محدود نمی‌شد و احساس تنگی و فشار نمی‌کرد.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بیان اهداف پشت پرده آمریکا و اروپا از این لشکرکشی‌ها و فشارهای سیاسی و امنیتی پرداخت و آن را همچون تمامی ترفندها و پوشش‌های به ظاهر انسان دوستانه غربی، تابع منافع پنهان ابرسرمایه‌داری دانست که به دنبال گسترش راهبردی در کشورهای نفت‌خیز، ثروتمند و اسلامی است، گفت: واقعیت این است که آمریکا می‌خواهد مداخله کند تا چاه‌های نفت لیبی را در تصرف بگیرد همان کاری را که در عراق با نفت عراق کردند و بعد مردم را به حال خود رها کردند و اگر خواسته مردم برای ایجاد یک نظام مردمسالاری بعد از سقوط دیکتاتور نبود،‌ مشخص نبود در برابر این وهابیون تحریک شده و هدایت شده از سوی آمریکایی‌ها چه اتفاقی برای این ملت می‌افتاد اما درلیبی این خبرها نیست، بلکه مردم لیبی امروز حتی نفت خود را کنترل می‌کنند و می‌خواهند قدرت، هدف و توانایی خود را برای استقلال و نفی دیکتاتوری دنبال کنند.
 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با یادآوری خطاهای تاریخی و راهبردی آمریکا در تهاجم به عراق و افغانستان مجددا این خطاکاری غرب را موجب استحکام و انسجام خیزش‌های اسلامی خواند و تصریح کرد: آیا آمریکا نمی‌خواهد بفهمد چرا همواره دچار اشتباه راهبردی و خطاهای محاسباتی می‌شود، پس بیایند پرهیز کنند از دخالت‌ در امور کشورهای مسلمان و آن را به مردم بسپارند.
 
وی افزود: امروز در لیبی مردم مالک نفت خود هستند و تابع اراده خودشان می‌خواهند در آن دخل و تصرف کنند، اما آمریکا و اروپا طرفدار حفظ و توسعه بازار نفت خود بوده و در آینده نیز آن را ترک نخواهند کرد و ابرسرمایه‌داری می‌خواهد با هدایت افکار عمومی همواره این چرخه را در حوزه نفت در کنترل خود بگیرند و برای همین هیچ گاه اجازه ارسال اخبار واقعی را به مردم نمی‌دهند و بعد از نفت نیز نگرانی بزرگ و دوم غرب، ‌کنترل و جلوگیری از ظهور جنبش‌های اسلامی است و به شدت از ظهور و بروز این الگوها وحشت دارند و هراس دارند تا موج بیداری و آزادی خواهی و رها شدگی از دیکتاتوری‌های امروز در قالب انقلاب‌ها به اروپا صادر شده و دیکتاتوری‌های اروپا را خلع ید کنند مگر مردم انگلستان، فرانسه، آلمان کمتر از مردم لیبی و مصر تحت فشار دیکتاتورها هستند.
 
 
فیروزآبادی ادامه داد: شاید ظواهری از دموکراسی و لیبرالیسم دیده شود اما بیداری اجتناب ناپذیر است آنها هم بیدار شده‌اند و در آنجا هم حرکت ایجاد شده و جنبش‌ها به بیداری خواهد انجامید. بنابراین هر گونه دخالت و اقدام آمریکا در لیبی ضمن آنکه انقلاب‌های اسلامی را در منطقه تثبیت و جهت آن را شفاف‌تر می‌کند و موجب ضربه اقتصادی و بدهکاری و کسر بودجه بیشتر آنها خواهد شد.
 
وی در پایان جمع‌بندی و تحلیل خود از علت شکست ابرسرمایه‌داری و ادامه روند خطاکاری راهبردی آنان گفت: آمریکا بداند تجربه تهاجم به کشورهای مسلمان موجب می‌شود تا پیام انقلاب به تمامی کشورها برده شده و موجبات نجات همه را فراهم کند و این همان سنت تاریخ است که آنان مکر می‌کنند ولی خداوند می‌فرماید: "ومکروا و مکرالله و الله خیر الماکرین ". بر اساس این سنت آمریکا و ابرسرمایه‌داری نمی‌تواند دست از شیطنت بردارد ولی همین شیطنت آنها باعث عدم آبرو و سقوط آنان در جهان می‌شود و خداوند این مکر و حیله را به سرزمین و قدرت آنان برمی‌گرداند.
کد مطلب 1267412

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