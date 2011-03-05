محکومیت شرکتهای آلمانی به سبب تجهیز نظامی مزدوران قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فراکسیون چپها در بوندستاگ (پارلمان آلمان) اقدام شرکتهای آلمانی در فروش سلاح و تجهیزات نظامی به دیکتاتور لیبی را محکوم کردند.

"یان وان آکن" از مقامات فراکسیون چپها با اشاره به گزارش کمیته ویژه بوندستاگ در ماه ژانویه که به درخواست این فراکسیون تهیه شده از فروش 53.2 میلیون یورویی سلاح به مزدوران قذافی در سال 2009 توسط این شرکتها با مجوز پارلمان آلمان خبر داد.

بر این اساس شرکتهای آلمانی بین سالهای 2005 تا 2009 نیز طی قراردادهایی به ارزش 83.2 میلیون یورو جدیدترین تجهیزات و سلاحهای جنگی خود را در اختیار دیکتاتور لیبی قرار داده اند.

گفتنی است طی هفته های اخیر مزدوران قذافی با استفاده از سلاحهای خریداری شده از کشورهای غربی به سرکوب و کشتار مردم بی دفاع لیبی پرداخته اند.