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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

کارت ژنتیک برای مجرمین در خراسان رضوی صادر می شود

کارت ژنتیک برای مجرمین در خراسان رضوی صادر می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی بر استفاده از تکنولوژی روز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مانند صدور کارت ژنتیک برای مجرمین تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید محبتی ظهر شنبه در جلسه شورای مسئولان قضایی خراسان رضوی، گفت: ‌صدور کارت ژنتیک برای افراد جلوی وقوع بسیاری از جرایم را می گیرد و در شناسایی سریع و بسیار دقیق مجرمین و متهمین به دستگاه قضایی کمک می کند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از تجهیزات و فناوریهای روز در پزشکی قانونی گفت:‌ استفاده از این تجهیزات می تواند به ما در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و شناسایی دقیق مجرمین کمک کند.

وی گفت: امروز شاهد هستیم که در سایر کشورها از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی های روز در جهت پیشگیری از وقوع جرایم استفاده می شود و اداره کل پزشکی قانونی استان نیز با توجه به امکانات و مقدورات موجود در این راستا گام بر می دارد.

وی خاطر نشان کرد: صدور کارت ژنتیک و تشکیل بانک اطلاعات مجرمین بر همین اساس است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات اداره کل پزشکی قانونی در طول سال 1389 گفت:‌ جهت گیری این اداره در طول سال 89 ارتقاء ‌کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مراجعان بوده که در این زمینه نیز موفقیت های خوبی بدست آورده ایم.

کد مطلب 1267423

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