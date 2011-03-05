کارت ژنتیک برای مجرمین در خراسان رضوی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید محبتی ظهر شنبه در جلسه شورای مسئولان قضایی خراسان رضوی، گفت: ‌صدور کارت ژنتیک برای افراد جلوی وقوع بسیاری از جرایم را می گیرد و در شناسایی سریع و بسیار دقیق مجرمین و متهمین به دستگاه قضایی کمک می کند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از تجهیزات و فناوریهای روز در پزشکی قانونی گفت:‌ استفاده از این تجهیزات می تواند به ما در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و شناسایی دقیق مجرمین کمک کند.

وی گفت: امروز شاهد هستیم که در سایر کشورها از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی های روز در جهت پیشگیری از وقوع جرایم استفاده می شود و اداره کل پزشکی قانونی استان نیز با توجه به امکانات و مقدورات موجود در این راستا گام بر می دارد.

وی خاطر نشان کرد: صدور کارت ژنتیک و تشکیل بانک اطلاعات مجرمین بر همین اساس است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات اداره کل پزشکی قانونی در طول سال 1389 گفت:‌ جهت گیری این اداره در طول سال 89 ارتقاء ‌کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مراجعان بوده که در این زمینه نیز موفقیت های خوبی بدست آورده ایم.