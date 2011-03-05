3500 میلیارد تومان سهام عدالت به نیازمندان خراسان رضوی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اصغر حاج نقی ظهر شنبه، در جلسه شورای ادارای استان خراسان رضوی طی سخنانی ضمن اشاره به افزایش 150 درصدی خدمات برای قشر نیازمند استان، عنوان کرد: در سال اول افراد تحت پوشش 120 میلیارد تومان و در سال دوم 250 میلیارد تومان سود دریافت کردند.

وی ادامه داد: در بخش وام های کارگشایی، برای زندگی با عزت 200 درصد رشد و در قسمت وام های فرهنگی تحصیلی دانش آموزان طلاب 100 درصد رشد را تجربه کردیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی از افزایش 500 درصدی فعالیت های مسکن و خانه سازی خبر داد و افزود: 10 هزار واحد مسکونی طی شش سال گذشته برای نیازمندان استان ساخته شده و با افزایش 500 درصدی فعالیت های اشتغال زایی توانسته ایم در مسیر توانمند سازی خانواده های نیازمند تلاش خوبی انجام شود.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته با جذب 700 میلیارد تومان برای اشتغال نیازمندان، بخش بسیار زیادی از محرومین و نیازمندان را به خود کفایی و اداره بهتر زندگی رسیده اند.

حاج نقی افزایش 370 درصدی همیاری و کمک مردم را از سرمایه های کمیته امداد امام خمینی (ره) دانست و ضمن اشاره به 450 هزار مشترک این اداره ازمردم به دلیل داشتن احساس مسئولیت در قبال نیازمندان تقدیر کرد.

وی در پایان از برنامه های این اداره در خصوص تشویق مردم، برای کمک به نیازمندان و محرومین خبر داد و به برنامه های هفته احسان و نیکوکاری و راه پیمایی خانوادگی در روز جمعه آینده جهت جلب حمایت هر چه بیشتر مردم اشاره نمود.

