آغاز دور جدید فعالیت مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم تهرانی با تشریح آغاز دوره جدید فعالیت مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق از تخصیص یارانه مستقیم 50 درصدی برای بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در این مرکز تجاری بابت هزینه اجاره بهاء دفاتر و غرف خبر داد.

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران در جمع تعدادی از مدیران تشکل های تولیدی و صادراتی عضو کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون به تشریح برنامه های سال آینده مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق به ویژه در حوزه کمک به توسعه تجارت با محوریت ارتقای سهم بخش تعاون در صادرات غیرنفتی پرداخت.

تهرانی بیان داشت: مزیت های فراوان کالاها و خدمات ایران برای استفاده از ظرفیت های بالفعل و بالقوه عراق به عنوان بزرگترین بازار کالاها و خدمات صادراتی ایران در چند سال اخیر از فرصت های مهم توسعه تجارت است.

وی با اشاره به عملکرد 6 ماهه اول فعالیت مرکز تجاری ایران در سلیمانیه، از پذیرش مشارکت کنندگان جدید با امکان بهره گیری از 50 درصد یارانه مستقیم بابت هزینه اجاره و پرداخت مبلغ ماهیانه 50 دلار جهت اجاره بهای هر مترمربع خبر داد و فرصت استفاده از این تخفیف را تا 20 فروردین سال90 اعلام کرد.

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران، با بیان استقرار نمایندگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه در محل مرکز تجاری برای صدور روادید مورد نیاز تجار عراقی، آن را فرصت مناسبی برای شناسایی بیشتر مرکز به فعالان اقتصادی عراق ارزیابی کرد.

تهرانی گفت: اتاق تعاون ایران به منظور زمینه سازی حضور مستقیم بنگاه های اقتصادی در مرکز تجاری و آشنایی اولیه آنها با وضعیت بازار عراق، نمایشگاه های تخصصی در گروه های مختلف کالایی از جمله صنایع غذایی، کشاورزی و گل و گیاه ، تجهیزات پزشکی و توریسم درمانی، مبلمان و دکوراسیون داخلی و معرفی 100برند برتر ایرانی را در سال آینده در این مرکز برگزار خواهد کرد.