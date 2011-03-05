ادامه تظاهرات مردمی در بحرین/ تاکید بر عبرت آموزی از تحولات مصر و تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری اعلام کردند: هزاران بحرینی درتظاهراتی خواستارسرنگونی دولت و رئیس آن "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" که مدت چهل سال است بر این کرسی تکیه کرده است، شدند.

در این راهپیمایی جنبش حق به ریاست "حسن مشیمع" و جریان الوفاء به رهبری "عبدالوهاب حسین" که به تازگی اعضای آن از زندان خارج شده اند شرکت داشتند.

این راهپیمایی از مقابل یکی از مراکز دولتی در منامه آغاز شد به سوی یکی از خیابانهای اصلی منتهی به میدان اللولوء کشیده شد. شرکت کنندگان خواستار اصلاحات سیاسی و قانون اساسی شدند. آنها خواستار سرنگونی دولت و مجازات کسانی که آنها را مفسد خواندند شدند.

شرکت کنندگان دراین راهپیمایی بر ضرورت حفظ وحدت ملی میان شیعه و سنی و کشیده نشدن به سوی فتنه طایفه ای تاکید کردند. تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی با مضامین سقوط کابینه و تحکیم وحدت ملی و انتقاد از رسانه های بحرینی در برخورد با خواسته های تظاهرات کنندگان حمل می کردند.

همچنین برخی تظاهرات کنندگان دست نوشته هایی را حمل می کردند که مضمون آنها به فروش زمین بندر بحرین داشت. بیانیه پایانی این تظاهرات ضمن مستبد خواندن دولت و بی اعتمادی مردم به آن اعلام کردند که موضوعات امنیتی هیچگاه جایگاهی نزد آنها نداشته است.

در بیانیه تظاهرات کنندگان ذکر شده است که دولت از روزهای گذشته درس عبرت بگیرد. به برکناری" احمد شفیق" نخست وزیر مصر و "محمد الغنوشی" نخست وزیر تونس توجه کند. این روند در صورتی که به خواسته های مردمی عمل نشود ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر" الشیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت مخالف الوفاق در سخنانی کوتاه در مسیر تظاهرات گفت : رفتار متمدانه تظاهرات کنندگان سبب شده است دست نیروهای امنیتی کاملا بسته شود و مردم جهان با تظاهرات کنندگان همگامی داشته باشند.

وی درباره استفاده از موضوع طایفه گری و دامن زدن به آن از سوی برخی جهات مغرض برای نادیده گرفتن حقوق سنی و شیعه هشدار داد.

شیخ علی سلمان افزود: این کشور نه به طور کامل به شیعیان تعلق دارد و نه به اهل تسنن. بحرین به هر دو طایفه تعلق دارد هر دو از نظر دین، مذهب و حقوق شهروندی برابر هستند.

اخبار دیگر اینکه در درگیری میان میان شیعیان و سنی ها در شهر حمد در جنوب منامه سه نفر زخمی شدند. نیروهای پلیس مانع بحرانی شدن اوضاع شدند.

از سوی دیگر قرار است که فردا جمعیتهای مخالف در برابر ساختمان دولت در قصر "القضیبیه" در نواحی پایتخت منامه دست به تحصن بزنند. این برای اولین بار است که دامنه اعتراضات به حوالی قصر مذکور که مراسم رسمی استقبال از روسای کشورها و مقامات خارجی برگزار می شود کشیده می شود.