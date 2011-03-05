نخستین موزه آب خراسان جنوبی متعلق به دوره تیموریان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی صرافیان ظهر شنبه در بازدید خبرنگاران از موزه آب قاین اظهارداشت: کار مرمت آب‌انبار بازار از آذرماه 85 آغاز و در شهریورماه 86 با نورپردازی و تجهیز بنا با عنوان موزه آب شهرستان، در مجموع با هزینه‌ ای بالغ بر 250میلیون ریال به اتمام رسید.

وی بیان کرد: آب انبار در انتهای کوچه سنگی که بازار قدیم در آن واقع بوده، قرار دارد و به همین دلیل به آب انبار بازار معروف است که از قنات کهناب آبگیری می ‌شده و به خاطر خشک شدن قنات وهمچنین لوله ‌کشی شهر بدون استفاده مانده بود و به همین دلیل ورودی آن با تصرفات انسانی مسدود شده‌ بود که هم اکنون گشوده شده است.

صرافیان تصریح کرد: در آبان ‌ماه سال 86 همزمان با افتتاح سومین جشنواره ملی طلای سرخ و سفر رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، نخستین موزه آب استان خراسان‌ جنوبی با حضور مسوولان استان بازگشایی شد.

وی ادامه داد: بنای آب انبار دارای تمام قسمت‌ها و مشخصات اصلی آب انبارها به جز سر است در که به دلیل مرور زمان و استفاده نشدن از بنا و همچنین زلزله و تخریب‌ها و دخل و تصرفات انسانی از بین رفته ‌است و هیچگونه اطلاعی از شکل اولیه آن در دست نیست.

سرپرست اداره میراث فرهنگی قاین با بیان اینکه پیشخوان این آب انبار پنج متر بوده است که در حال حاضر فقط پلان آن موجود است و پوشش آن در دوره اخیر صورت گرفته و ارزش تاریخی ندارد، گفت: راه ‌پله آب انبار دارای 32 پله است که به پاشیر منتهی می‌ شود و مصالح به کار رفته برای ساخت پله‌ ها، آجرهای با ملات شفته و ساروج بوده است.

وی ادامه داد: مخزن آب انبار در حدود هفت متر عمق دارد و قطر آن نیز حدوداً هفت متر است و ظرفیت ذخیره آب 287 متر است و چهار دریچه به ارتفاع 1.27 متر در چهار طرف آب انبار قرار دارد که احتمالا علاوه بر تزیینات تهویه، به منظور سرد کردن آب انبار و دسترسی سریع‌تر به مخزن آب انبار طراحی و ساخته شده‌ است.

صرافیان گفت: هیچگونه تزیین خاصی در آن دیده نمی ‌شود، به جز در نمای دور آنکه دارای چهار طاق با فواصل مساوی است که به روش ضربی اجرا شده‌اند و مالکیت بنا وقفی بوده و به صورت عام ‌المنفعه از آن استفاده می ‌شود.