رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا وارد ساحل عاج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی افزایش خشونتها در ساحل عاج، "جان پینگ" امروز شنبه برای گفتگو با "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده و "الحسن واتارا" رئیس جمهوری قانونی ساحل عاج وارد ابیجان شد.

جان پینگ با گباگبو، الحسن واتارا و پائول یائو اندره ( Paul Yao N'Dre) رئیس شورای قانون اساسی ساحل عاج درباره تحولات این کشور و یافتن راه حلی برای پایان دادن به اختلافات در ساحل عاج با یکدیگر گفتگو می کنند.

بر اساس این گزارش، اوضاع ساحل عاج پس از اختلافات ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 28 نوامبر 2010 به شدت بحرانی است و نگرانیهای بروز جنگ داخلی در این کشور هر روز بیشتر می شود.

گفتنی است در حال حاضر با وجود به رسمیت شناخته شدن "الحسن واتارا" از سوی مجامع بین المللی به عنوان رئیس جمهوری جدید ساحل عاج، "لوران گباگبو" رئیس جمهوری پیشین همچنان خود را پیروز انتخابات دانسته و حاضر به کناره گیری از قدرت نیست.