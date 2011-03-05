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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

کارگاه آموزشی کارت امتیازی متوازن در گلستان برگزار شد

کارگاه آموزشی کارت امتیازی متوازن در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سومین کارگاه آموزشی کارت امتیازی متوازن "BSC" در استان گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این کارگاه آموزشی از تاریخ دهم اسفند ماه سالجاری بمدت سه روز در شهرستان گنبد کاووس برگزار شد.

حسین طلوعیان سرپرست سازمان صنایع و معادن استان گلستان عصر شنبه در این کارگاه گفت این پروژه که با هدف رفع معضل بیکاری و رشد و توسعه صنعتی استان تعریف شده است با همکاری شرکت نوسازی صنایع ایران در حال انجام است.
 
وی همچنین افزود در همین راستا اولین کارگاه آموزشی کارت امتیازی متوازن "BSC"  با هدف بومی سازی متدولوژی شناسایی و سرعت بخشیدن به اجرای استراتژی های توسعه اشتغال در سطح استان برگزار شد.
 
وی افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی استان گلستان را از دیگر اهداف اعلام کرد.
 
این کارگاه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و واحدهای صنعتی استان در محل  تالار همایشهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و دومین کارگاه نیز در هفته آخر بهمن ماه در شهرستان آق قلا برگزار شد.
 
761 واحد صعنعتی فعال در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1267436

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