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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

وضعیت پذیرش بیماران در بیمارستانهای استان قزوین بررسی شد

وضعیت پذیرش بیماران در بیمارستانهای استان قزوین بررسی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان قزوین گفت: نحوه پذیرش بیماران، تجهیزات مورد نیاز و حضور پزشکان و پرسنل اورژانس در بیمارستانهای استان قزوین توسط بازرسان استان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین بازرسان اداره کل بازرسی استان قزوین عصر شنبه بطور سرزده از تعدادی از بیمارستانهای استان بازدید کردند و نحوه اراه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار دادند.  

محمد حسین یزدان پناه در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این اقدامات در اجرای برنامه بازرسی های مستمر سال 1389 و نیز در راستای همسویی و همگرایی هرچه بیشتر با پتانسیل های نظارتی درون دستگاهی صورت می گیرد.

وی افزود: در بخشی از این بازرسی ها که نحوه ارائه خدمات توسط بخش های مختلف بیمارستانی در سطح استان بررسی می شود علاوه بر بازرسان، مسئول بازرسی و کارشناسانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم حضور دارند تا برای رفع آن نیز اقدام لازم صورت گیرد. 

مدیرکل بازرسی استان قزوین تصریح کرد: در این بازدیدها مواردی از جمله وضعیت پذیرش بیماران، تجهیزات مورد نیاز و نحوه حضور پزشکان و پرسنل اورژانس مورد توجه و بازرسی قرار می گیرد.

وی افزود: نقص در سیستم اکسیژن سانترال، توقف بیش از 24 ساعت بیماران در اورژانس، مشخص نبودن شرح وظایف اعضای تیم احیاء، عدم حضور جراح مغز و اعصاب در یکی از مناطق پرخطر استان از جمله ایرادات احصاء شده در بخشهای مختلف بیمارستانی است که تاکنون مشاهده شده است. 

یزدان پناه خاطرنشان کرد: در پی ایرادات موجود در مراکز درمانی تذکر لازم توسط بازرسان اداره کل بازرسی به مسئولان داده شد و قرار است نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیگیری موارد اعلام شده اقدام کنند.

بنابراین گزارش اقدام لازم برای رفع نواقص بیمارستانها آغاز شده است. 

کد مطلب 1267439

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