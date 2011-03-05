باید در مد و لباس الگوی جهانی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در مراسم افتتاح نمایشگاه مد و لباس ایرانی - اسلامی که عصر شنبه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد با بیان اینکه 50 طرح از میان 500 طرح مختلف در این نمایشگاه انتخاب شده و در معرض نقد و ارزیابی دیگران قرار گرفته است گفت: باید این طرح ها مورد ارزیابی صاحبنظران قرار گیرد و بهترین آنها انتخاب شود چرا که این لباس ها باید مورد طبع و قابل قبول مردم قرار گیرد و آنها بتوانند از این لباسها استفاده کنند و قرار نیست لباسی را به اجبار به مردم تحمیل کنیم.

وی گفت: اینکه لباسهایی طراحی شود و مورد استفاده مردم قرار نگیرد فایده ای ندارد بلکه باید این لباس تولید سراسری در کشور شود و رسانه ها به ویژه رسانه ملی در معرفی این طرح ها نقش آفرینی کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لباس را یکی از نشانه های فرهنگ و هویت کشورها دانست و افزود: اینکه در زمان رضاخان عده ای دنبال تغییر هویت هایی همچون زبان، لباس و غیره بودند همه برای این بود که کشورمان هویت خود را از دست دهد البته بسیاری از کشورها در این زمینه به استعمار کشیده شدند و به سرعت نیز از سوی کشورهای قدرتمند آنها را تحقیر کردند اما ملت ما این گونه نبود.

حسینی افزود: باید از فرهنگ و هنرمان بهره لازم را بگیریم و در طراحی مد و لباس نقش آفرینی کنیم اما نباید همه کارها بر دوش این کارگروه باشد و تمام دستگاهها باید در این زمینه فعالیت کنند.