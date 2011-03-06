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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

48 پایگاه داوطلبی در مساجد گیلان راه اندازی شد

48 پایگاه داوطلبی در مساجد گیلان راه اندازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل هلال احمر گیلان گفت: در حال حاضر 48 پایگاه داوطلبی در مساجد استان راه اندازی شده است و تلاش بر اینکه تا شعار داوطلبان هلال احمر به عنوان حلقه اتصال نیاز نیازمندان به توان توانمندان را نه در حد یک شعار بلکه به واقعیت جامعه ترسیم کند.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عظمت و اجر فعالیت های داوطلبانه قابل قیاس با هیچ ارزش مادی نیست، افزود: همه فعالیت های هلال احمر بر اساس فعالیت های داوطلبانه استوار است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در کشوری زندگی می کنیم که با تفکرات دینی آمیخته و دین اسلام دینی است که کمک به همنوع را ارزشمند می شمرد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان با اشاره به ظرفیت و پتانسیل موجود، ایجاد پایگاههای داوطلبی در مساجد استان را گامی مثبت در جهت ایجاد شبکه نیرومند خدمات رسانی به مردم عنوان کرد و یادآورشد: در حال حاضر بیش از 15 هزار نفر عضو داوطلب جمعیت هلال احمراستان هستند.
 
وی در ادامه با اعلام اینکه خواهران امدادگر جمعیت هلال احمر استان بمنظور حضور در اردوی  زیارتی، سیاحتی به استان قم  اعزام شدند، افزود: در این اردوی یکروزه که با هدف ایجاد انگیزه و انسجام گروه های امدادی برگزار شد، 28 نفر از خواهران امدادگر جمعیت هلال احمر استان حضورداشتند و از فضای معنوی و روحانی مرقد مطهر حضرت معصومعه (س) ومسجد جمکران بهره مند شدند.
 
محمدی گفت: این جمعیت هر ساله بمنظور ایجاد انگیزه و تشویق نیروهای جوان، امدادی و داوطلب فعال که در طول سال با جمعیت هلال احمر همکاری داشته اند اردوهای زیارتی و سیاحتی برگزار می کند. 
کد مطلب 1267443

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