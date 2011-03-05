آموزه های دینی آمار تخلف را در گناباد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت الاسلام فروتنی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان قدیم و جدید گناباد، زهد و تقوای مردمان شهرستان گناباد را ستودنی دانست و گفت: عمل به مسائل دینی در هر شهرستانی که وجود داشته باشد آمار جرم و جنایت در آنجا کم می‌شود و گناباد جزء این شهرستانهاست.

وی افزود: رشد فرهنگ دینی در مردم و اعتقاد به اخلاق اسلامی شاخصه مثبتی است که در این مردم وجود دارد و باید قدر آن دانسته شود.

رئیس دادگستری گناباد هم در این مراسم، کمبود قاضی در شهرستان را از مشکلات دادگستری این شهرستان دانست و اضافه کرد: نسبت قضات به پرونده‌ها ی موجود در دادگستری گناباد کم است و این مسئله باعث طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها و نارضایتی مراجعان شده است که امیدواریم مسئولین محترم استان نسبت به حل این مسئله اقدام کنند.

دادستان سابق گناباد نیز در این جلسه اظهار داشت: در طول خدمت در گناباد به عنوان دادستان همواره سعی من بر این بود تا مشکلات حل شود و سنگی از سر راه مردم برداشته شود.

حجت الاسلام علی موحدی راد افزود: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری است، که در این راه جلسات زیادی را در دانشگاه و مدارس داشتیم تا جوانان و خانواده‌ها با آسیب‌های اجتماعی که پیرامون جامعه وجود دارد، آشنا شوند و از بروز مشکلاتی که بر اثر عدم شناخت از این مسائل مانند مواد مخدر ایجاد می‌شود پیشگیری شود.