ساخت تله فیلم "مهاجر" در یاسوج کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، تصویربرداری این تله فیلم عصر شنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس و مدیرکل صدا و سیما استان در یاسوج آغاز شد.

این تله فیلم در مدت زمان90 دقیقه با موضوع مهاجرت به شهرهای بزرگ ساخته می شود.

داستان این فیلم در خصوص کارمندی یاسوجی است به خیال رسیدن به آرزوهای ذهنی خود به تهران مهاجرت می کند اما پس از چند سال ماندگاری در آنجا با مشکلات فراوانی از جمله ترافیک سنگین شهر تهران، گرانی مسکن و ... روبرو می شود و در نهایت تصمیم می گیرد به شهر یاسوج بازگردد.

کارگردانی تله فیلم مهاجر را "مهدی مظلومی" بر عهده دارد و امیر حسین رستمی، حسین سلیمانیان و شهرزاد عبدالمجیدی در آن به ایفای نقش می پردازند.

مدیر کل صدا وسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: نمایش زیباییها و طبیعت بکر یاسوج که به نام پایتخت طبیعت ایران از آن نام برده می شود یکی از اهداف تولید این تله فیلم است.

مسلم رحیمی افزود: پیش بینی می شود کار تولید این تله فیلم تا نوروز 1390 به پایان برسد.

وی بیان کرد: هم اکنون کار تولید چندین مجموعه تلویزیونی در این مرکز به پایان رسیده که از جمله می توان به تله فیلم "دژسوق"، سریال "زیر درختان بلوط"، تله فیلم "آسمانی ها"، تله فیلم "قاب عکس" و مستند "برگهای از طوبی" اشاره کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم ضمن قدردانی از صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد به خاطر انعکاس توانمندیهای استان گفت: با زبان هنر می توان به خوبی بسیاری از ظرفیتهای این استان را به سایر نقاط کشور و حتی جهان معرفی کرد.

قوام نوذری اظهار داشت: این استان ظرفیتهای بی نظیری در همه زمینه های به خصوص در زمینه گردشگری دارد که هنوز به خوبی معرفی نشده اند.