38 فیلم در جشنواره رشد گلستان اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر شنبه در حاشیه برگزاری ای جشنواره افزود: این جشنواره همزمان در هفت شهر استان به مدت 6 روز برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره رشد همزمان در شهرهای آق قلا، علی آباد، گمیشان، کلاله، گالیکش و گنبد برگزار می شود.



پائین محلی اظهار داشت: این جشنواره با حضور جعفر توکلی قائم مقام فرهنگسرای فردوسی منطقه 5 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افتتاح شد.

این جشنواره تا 19 اسفند ادامه دارد.



گلستان 290 هزار دانش آموز دارد که در 14 شهرستان مشغول تحصیل هستند.