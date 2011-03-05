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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

38 فیلم در جشنواره رشد گلستان اکران می شود

38 فیلم در جشنواره رشد گلستان اکران می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: 38 فیلم در چهلمین جشنواره رشد در استان اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر شنبه در حاشیه برگزاری ای جشنواره افزود: این جشنواره همزمان در هفت شهر استان به مدت 6 روز برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره رشد همزمان در شهرهای آق قلا، علی آباد، گمیشان، کلاله، گالیکش و گنبد  برگزار می شود.

پائین محلی اظهار داشت: این جشنواره با حضور جعفر توکلی قائم مقام فرهنگسرای فردوسی منطقه 5 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افتتاح شد.
 
این جشنواره تا 19 اسفند ادامه دارد.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد که در 14 شهرستان مشغول تحصیل هستند.
کد مطلب 1267447

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