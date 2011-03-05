امنیت در کرمان 35 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار ظهر شنبه در مراسم اختتامیه رزمایش نوروز 90 در سالن پاس کرمان اظهارداشت: امروز امنیت یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه محسوب می شود که خوشبختانه هم اکنون امنیت در مناطق مختلف کشور بخصوص در کرمان بخوبی تامین شده است.

وی ادامه داد: مسئولان در ایجاد امنیت عزم جدی دارند و با هر گونه ناامنی و افراد مخل امنیت اجتماعی بخورد قانونی خواهد شد.

استاندار کرمان اضافه کرد: امنیت بستر لازم جهت توسعه استان کرمان را مهیا می کند و در این راستا همکاری مردم و همچنین افزایش شاخصهایی همچون احساس امنیت در جامعه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: طی سال جاری چندین رزمایش در کرمان صورت گرفته است و تنها طی همین چند ماه شاخص امنیت در کرمان رشد 35 درصدی داشته است.

استاندار کرمان بر همکاری مردم با مسئولان بخصوص نیرویهای امنیتی و انتظامی تاکید و اضافه کرد: این امر جاده ای دو طرفه است که باید از سوی مردم و مسئولان دنبال شود.

وی با اشاره به افراد مخل امنیت گفت: این افراد باید هر چه زودتر برای معرفی خود اقدام کنند در غیر این صورت با برخورد شدید قانون مواجه می شوند.

وی ادامه داد: امروز ملت ایران هوشیارانه در مقابل هر گونه نا امنی ایستاده اند و با وحدت و تلاش در راه توسعه کشور حرکت می کنند.



