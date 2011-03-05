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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

استاندار کرمان:

امنیت در کرمان 35 درصد افزایش یافت

امنیت در کرمان 35 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به برخورد جدی با هر گونه ناامنی گفت: با اقدامات انجام گرفته در کرمان امنیت در کرمان 35 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار ظهر شنبه در مراسم اختتامیه رزمایش نوروز 90 در سالن پاس کرمان اظهارداشت: امروز امنیت یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه محسوب می شود که خوشبختانه هم اکنون امنیت در مناطق مختلف کشور بخصوص در کرمان بخوبی تامین شده است.

وی ادامه داد: مسئولان در ایجاد امنیت عزم جدی دارند و با هر گونه ناامنی و افراد مخل امنیت اجتماعی بخورد قانونی خواهد شد.

استاندار کرمان اضافه کرد: امنیت بستر لازم جهت توسعه استان کرمان را مهیا می کند و در این راستا همکاری مردم و همچنین افزایش شاخصهایی همچون احساس امنیت در جامعه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: طی سال جاری چندین رزمایش در کرمان صورت گرفته است و تنها طی همین چند ماه شاخص امنیت در کرمان رشد 35 درصدی داشته است.

استاندار کرمان بر همکاری مردم با مسئولان بخصوص نیرویهای امنیتی و انتظامی تاکید و اضافه کرد: این امر جاده ای دو طرفه است که باید از سوی مردم و مسئولان دنبال شود.

وی با اشاره به افراد مخل امنیت گفت: این افراد باید هر چه زودتر برای معرفی خود اقدام کنند در غیر این صورت با برخورد شدید قانون مواجه می شوند.

وی ادامه داد: امروز ملت ایران هوشیارانه در مقابل هر گونه نا امنی ایستاده اند و با وحدت و تلاش در راه توسعه کشور حرکت می کنند.


 

کد مطلب 1267449

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