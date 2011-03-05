به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پیکان قزوین در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتبر باشگاههای کشور در حالی عصر امروز در ورزشگاه دستگردی برگزار شد که کمتر از 100 تماشاگر با حضور در ورزشگاه این دیدار را تماشاکردند. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا در اقدام قابل توجه با حضور در ورزشگاه دستگردی این دیدار را از نزدیک تماشا می کرد.

* همچنین مهدی دادرس مدیر عامل پیشین پیکان هم از جایگاه ویژه حضور دارد.

* محسن گروسی ، ناصر شیردل، صابر میرقربانی بازیکن محروم اخراجی پیکان، عباس نواصرزاده، مسئولین باشگاه فولاد، کاظم محمودی بازیکن پیشین استقلال و مهدی هاشمی نسب گلزن پیشین شهرآورد تهران هم در ورزشگاه حضور دارند.

* کمتر از 100 تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند که حدود 20 نفر آنها تیم پیکان را تشویق می کردند و حدود 50 نوجوان هم در قسمت دیگر ورزشگاه به تشویق تیم نفت می پرداختند.

* رحمان رضایی مدافع تیم پیکان از نیمکت ذخیره ها این دیدار را تماشا کرد. به نظر می رسد غیبت این بازیکن یکی از دلایل دریافت 4 گل پیکان در این بازی بوده. این مدافع در دقیقه 83 نیمکت را ترک و به رختکن رفت.

* تمرین تیم فوتبال استیل آذین از ساعت 2 تا 3 امروز در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه دستگردی برگزار شد. این در حالی بود که کمتراز 45 دقیقه دیدار تیم های نفت و پیکان در زمین چمن اصلی ورزشگاه برگزار شد.

* چمن ورزشگاه دستگردی با توجه به بارش برف شب گذشته برای برای این دیدار شرایط مطلوبی داشت که این مسئله به خاطر استفاده از محافظ های پلاستکی روی چمن بود.

دیدار تیم های نفت تهران و پیکان قزوین در حالی برگزار شد که خبری از دوربین های تلویزیونی برای پوشش تصاویر این دیدار نبود و تنها یکی دو دوربین از برنامه های مختلف ورزشی این بازی را پوشش می دادند.

* بهمن طهماسبی مهاجم تیم نفت که در این دیدار حضور نداشت از بین تماشاگران این دیدار را تماشا می کرد البته وی در بین دو نیمه به رختکن تیمش رفت و در زمان بازگشت با سیامک رحیم پور مربی پیکان دیدار و گفتگو کرد.