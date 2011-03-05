جشنواره گل نفت تهران مقابل پیکان/ صعود شاگردان فرکی به رده سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز شنبه با رویارویی تیم‌های نفت تهران و پیکان قزوین آغاز شد.

این بازی که در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد در پایان به برتری 4 بریک تیم نفت تهران انجامید. برای تیم نفت تهران در این بازی خانگی ژودیفلی فریرا (8)، محمدرضا ناصحی (44)، مرتضی پورعلی گنجی (79) و محمدرضا نیک نهالی (85) گلزنی کردند و تک گل تیم پیکان قزوین توسط بهشاد یاورزاده در دقیقه 82 به ثمر رساند.

قضاوت دیدار تیم‌های نفت تهران - پیکان قزوین برعهده تورج حق وردی بود. او در این بازی به امیررضا خان محمدی از تیم نفت تهران و محسن ارزانی از تیم پیکان قزوین کارت زرد نشان داد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 48 امتیاز (24 بازی)

2- استقلال تهران 44 امتیاز (24 بازی)

3- سپاهان اصفهان 43 امتیاز (23 بازی)

4- تراکتورسازی تبریز 41 امتیاز (24 بازی)

5- پرسپولیس تهران 40 امتیاز (24 بازی)

6- مس کرمان 38 امتیاز (24 بازی)

7- فولاد خوزستان 36 امتیاز (25 بازی)

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 3+ (25 بازی)

9- ملوان بندرانزلی 33 امتیاز - تفاضل گل 2- (25 بازی)

10- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز (24 بازی)

11- سایپای البرز 28 امتیاز - تفاضل گل 4- (25 بازی)

12- راه آهن 28 امتیاز - تفاضل گل 6- (25 بازی)

13- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 27 گل‌زده (25 بازی)

14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 24 گل‌زده (25 بازی)

15- پیکان قزوین 25 امتیاز (25 بازی)

16- شهرداری تبریز 24 امتیاز (24 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (25 بازی)

18- پاس همدان 21 امتیاز (24 بازی)

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 14/12/89

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه - 15/12/89

* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

دوشنبه - 16/12/89

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان