عناصر متعددی از فرهنگ دینی ما در دل نوروز قرار دارند

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه معنویت در نوروز گفت: درباره نوروز عباداتی ذکر شده و شیخ عباس قمی این امر را در مفاتیح نیز آورده است، این امر نشان می دهد که نوروز مورد توجه اهل بیت بوده است.

وی استدلال کرد: وقتی روایات روزهای خاص را نگاه می کنیم درمی یابیم که روزهایی دارای عبادتهایی چون روزه، نماز و دعا است که از یک جایگاه معنوی برخوردار هستند، مثل روزهای عید و شبها و روزهایی دارای یک خاطره و اتفاق تاریخی خاصی هستند و یا یک مسئله ویژه ای چون نزول قرآن در شب قدر، شاهد توصیه به عبادات هستیم.

حجت الاسلام رستم نژاد با اشاره به اینکه عباداتی برای نوروز نیز عباداتی در روایتهای ما آمده و دلیل بر این است که این روز از عظمت و جایگاه معنوی برخوردار است گفت: نوروز تداعی کننده هماهنگی انسان با طبیعت است . نوروز مسئله ای است که در عالم تکوین اتفاق افتاده و ما به عنوان مؤمن جدا از عالم تکوین نیستیم که این ویژگی خود از نظر معنویت قابل تأمل است.

وی افزود: این روز در فرهنگ ایران ما با چند عبادت دیگر عجین شده است. از این موارد توصیه شده صله ارحام، نظافت، آشتی کردن ها ، احترام و اکرام، مهمانی و مهربانی و میزبانی است که همه این موارد در روایات ما فصل مفصلی داشته و در فرهنگ ایرانی ما با نوروز عجین و جایگاه معنوی آن را ارتقا می دهد.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی اظهار داشت: این موارد اشاره شده تنها بخشی از موضوعات معنوی مرتبط با نوروز است. عناصر بسیار متعددی از فرهنگ دینی ما در دل نوروز قرار دارد.