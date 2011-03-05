نهمین شماره هفته نامه نه دی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر نهمین هفته نامه نه دی امروز 14 اسفند منتشر شد. در شماره 9 نهم این هفته نامه آثار و نوشتاری از غلامعلی حداد عادل، حسن رحیم پور ازغدی و حسین شیخ الاسلام منتشر شده است.

تیتر اصلی این روزنامه به خیزش های اخیر مردمی و لبیک ملت ها به سه راهکار خمینی کبیر پرداخته است که عنوان "آغاز فروپاشی اسرائیل" در آن خودنمایی می کند.

همچنین در مطلبی در تذکر به دولت سیاستهای ناعادلانه برای مهار تورم مورد نقد قرار گرفته است.

در مطلب دیگر این هفته نامه به موضوع انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان و شایستگی آیت الله مهدوی کنی پرداخته شده است.

گفتنی است هفته‌نامه نه دی با مدیر مسئولی حمید رسایی شنبه هر هفته منتشر می شود.