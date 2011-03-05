ثبت کانی برازان و چغاخور در فهرست تالابهای عضو کنوانسیون رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در مراسم افتتاحیه چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در تهران گفت: با ثبت این دو تالاب تعداد تالابهای بین المللی ثبت شده ایران به 24 تالاب رسید.

وی اظهار داشت: ارزیابی من از برگزاری این اجلاس بین المللی در تهران مثبت است و در شرایط سیاسی فعلی می تواند بار مثبت و تاثیر مهمی در حوزه بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد.

وی از امضای بیانیه تهران در پایان اجلاس خبر داد و گفت: این بیانیه سندی مهم در عرصه فعالیتهای زیست محیطی ایران است. ضمن اینکه 43 کشور از مجموع 166 کشور عضو کنوانسیون در اجلاس تهران شرکت کرده اند.

به گفته محمدی زاده، کشورهای عضو شورای حکام و مجمع عمومی به طور معمول در کنوانسیونها شرکت فعال دارند. همچنین نماینده 43 کشور برای شرکت در این اجلاس بین المللی به تهران آمده اند که فردا نیز با حضور آنها در شهر رامسر به عنوان زادگاه قدیمی ترین اجلاس محیط زیست دنیا نشستی برگزار می شود.

وی از سخنرانی نماینده 18 کشور در این اجلاس سخن گفت و افزود: تلاش می کنیم تمام میهمانان شرکت کننده حضوری فعال در اجلاس داشته باشند. همچنین امروز 6 مقاله در قالب پنلهای علمی ارائه شد و بیانیه اجلاس نیز به عنوان ساز و کار اجلاس ریو + 20 به اطلاع سازمان ملل نیز می رسد.

وی از تلاش برای مشارکت و همکاری سازمانهای بین المللی برای احیای تالابهای ایران خبر داد و افزود: تلاش می کنیم از سازمان بین المللی تسهیلات جهانی محیط زیست (jef) کمکهایی را برای احیای تالابهای از دست رفته ایران به خدمت بگیریم.