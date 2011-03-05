همایش نکوداشت آیت الله "محمدی گیلانی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در هفتمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان پیشنهاد برگزاری همایش بزرگ نکوداشت آیت الله محمدی گیلانی رئیس اسبق دیوان عالی کشور در نیمه دوم خرداد سال آینده به تصویب رسید.

در این نشست که ظهر شنبه به ریاست نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت تشکیل شد، آیت الله زین العابدین قربانی با بیان فضیلتهای آیت الله محمدی گیلانی وی را از مفاخر بزرگ استان دانست و بر برگزاری هرچه با شکوهتر همایش بزرگ این شخصیت برجسته گیلانی تاکید کرد.

همچنین پیشنهادهای جلسه گذشته شورای فرهنگ عمومی استان درباره همایش نکوداشت آیت الله محمدی گیلانی در این نشست مطرح و تصویب شد.

مهمترین این پیشنهادها را می توان به دریافت پیام مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه برای قرائت در مراسم افتتاحیه این همایش، دعوت ازشخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی، نامگذاری یکی از خیابانهای بزرگ رشت و یکی ازمراکز بزرگ استان به نام آیت الله محمدی گیلانی، ساخت ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی درباره زندگینامه و فضائل این شخصیت برجسته روحانی اشاره کرد که در هفتیمن جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به تصویب رسید.

استاندار گیلان همچنین در این جلسه پیشنهاد کرد شورای فرهنگ عمومی استان کمیته ای را برای شناسایی موضوعات مختلف فرهنگی با هدف سرمایه گذاری در هریک ازآنها تشکیل دهد تا سرمایه گذاری ها در بخش فرهنگی استان هدفمندتر از گذشته شود.

روح الله قهرمانی چابک ادامه داد: با افزایش بودجه مصوبه دولت در بخش فرهنگی استان رقم این بودجه از 550 میلیارد ریال به هزار و 550 میلیارد ریال رسید و مشکلی در بخش اعتبارات فرهنگی استان وجود نخواهد داشت.