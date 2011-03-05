به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش با رویکرد محوری "شهری انسانی برای انسان شهری" و با توجه به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با اتکاء به مفاهیم "شهری انسانی" حاوی مضامین "شهر: ایمان، اخلاق"،"شهر: آگاهی و عقلانیت" و "شهر: سلامتی و نشاط" برگزار می‌شود.

بخش موضوعی "انسان شهری" مسابقه دانشجویان فیلمسازان نیز به مضامین "شهروند: شناخت و بهرمندی از خدمات"، "شهروند: احترام به حقوق دیگران" و "شهروند: همراهی و مشارکت" اختصاص دارد.

مسابقه دانشجویان فیلمساز در بخش‌های مسابقه فیلم‌های داستانی دانشجویی، مسابقه فیلم‌های مستند دانشجویی، مسابقه آثار انیمیشن و مسابقه بخش پایان نامه ها (مخصوص دانشجویان فیلم وتلویزیون) برگزار می‌شود.

همچنین مجموعه آثار مناسب برای حضور در بخش‌های رقابتی بخش دانشجویی جشنواره فیلم شهر پس از بررسی هیات‌های انتخاب بخش دانشجویی جشنواره ، توسط یک هیات داوری ارزیابی و به برترین آثار دانشجویی در بخش‌های فیلمنامه نویسی، فیلم داستانی کوتاه، مستند، کارگردانی فیلم مستند، انیمیشن، فیلمبرداری فیلم مستند، فیلمبرداری و فیلم داستانی ، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره اهدا می‌شود.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به آثار برگزیده جشنواره، جوایز نقدی به ارزش 10 تا 30 میلیون ریال اهدا‌ می‌کند.

همچنین در صورت درخواست هیات داوران بر تعداد جوایز یادشده افزوده خواهد شد.

دانشجویان علاقمند به حضور در بخش‌های یاد شده می‌توانند آثارشان را تا پایان اسفندماه امسال به دبیر خانه این رویداد سینمایی واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، جنب فرهنگسرای پایداری ارسال کنند.

بخش دانشجویی جشنواره فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" از اول تا سوم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با رویکرد "شهر انسانی برای انسان شهری" 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی جشنواره به نشانیwww.urbanfilmfest.ir مراجعه کنند.