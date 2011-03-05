به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی منوچهر صالحی مدیر عامل شرکت مستطیل سبز پرشین، خسرو والی زاده به عنوان مدیر اطلاع رسانی اولین نمایشگاه بین المللی فوتبال منصوب شد. والی زاده در حال حاضر مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال کشورمان است که در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا نیز حضور داشت.

نمایشگاه بین المللی فوتبال قرار است تیرماه سال آینده با حضور چهره‌‍ها و تیم های بزرگ و ماندگار فوتبال ایران و جهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شود. برای حضور در این نمایشگاه از بسیاری از چهره های ماندگار و بزرگ فوتبال جهان، مسئولان فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه ها، رسانه ها و شرکت‌هایی که محصول آنها به فوتبال ارتباط دارد، دعوت شده است.