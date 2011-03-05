به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه‌کنندگان، کارگردانان، نویسندگان و مجریان کودک و نوجوان شبکه‌های سیما با مدیران شبکه‌های سیما و دیگر مسئولان مربوط همراه می‌شوند تا سخنان علی دارابی، معاون سیما را بشنوند که پیش از این و در نخستین نشست برنامه­سازان حوزه کودک و نوجوان، از آنها و همه فعالان عرصه تولیدات سینمایی و تلویزیونی دعوت کرده بود تا برای سرمایه‌های آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی "طرحی نو" دراندازند.

طرحی که به اعتقاد وی نقشه راهی خواهد بود که کودکان به گذشته خود افتخارکنند وبه آینده امیدوار باشند. دراین جلسه ایده‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های برنامه‌سازان حوزه کودک و نوجوان برای تحول در برنامه‌سازی و انتظارات رسانه ملی از آنها بازگو می‌شود.

در این نشست صمیمانه که بعد از ظهر امروز شنبه 14 اسفندماه برگزار می‌شود، بیش از100 نفر از تهیه‌کنندگان، کارگردانان، نویسندگان و مجریان حوزه کودک و نوجوان حضور دارند.