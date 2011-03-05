عملیات اجرایی بزرگترین پایانه غلات خاورمیانه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر رئیس سازمان بنادر و کشترانی در این مراسم که بعد از ظهر شنبه در ماهشر برگزار شد، گفت: بندر امام خمینی دومین بندر کشور بشمار می رود که 30 درصد ظرفیت کل بنادر کل کشور را شامل می شود. یکی از وضعیت های این بندر فاصله 900 کیلومتری آن با تهران است.

عطاءالله صدر افزود: 75 درصد جمعیت کشور به عنوان پس کرانه از این بندر استفاده می کنند. یکی از سیاست های اصلی کشور تبدیل بندر امام خمینی به هاب غلات منطقه است.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور در سفر به کنیا پس از مذاکره با سرمایه گذاران این کشور موفق به جذب سرمایه گذار برای این طرح شد و هم اکنون آقای محمد جعفر که یکی از سرمایه گذاران بنام کشور کنیا است با سرمایه گذاری 307 میلیون دلاری عملیات اجرایی این پایانه غلات را آغاز کرده است.

صدر گفت: اگر بخواهیم تجارت خود را با جمعیت 200 میلیون نفری قاره آفریقا گسترش دهیم راه ورود ما بندر "مومباسای" در کشور کنیا است. به همین دلیل برای نقش آفرینی بیشتر در جهان باید با کشور کنیا روابط خود را گسترش دهیم.

معاون وزیر راه افزود: این پایانه با ظرفیت 300 هزار تن شامل ساخت چندین سیلو در دو فاز می باشد که در مدت 5 سال به بهره برداری خواهد رسد. سرمایه گذار این طرح به مدت 30 سال از آن بهره برداری خواهد کرد و هر 5 سال یکبار قرارداد این سرمایه گذار به روز رسانی می شود.

صدر عنوان کرد: به غیر از ساخت سیلو، احداث تجهیزات تخلیه و بارگیری غله در این پایانه پیش بینی شده است.