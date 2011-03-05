تولید محصولات صادراتی کرمان باید افزایش یابد

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: علیرغم تولیداتی که در استان انجام می شود صادرات همچنان سنتی انجام می شود که باید وضعیت تولیدات را به سوی افزایش صادرات محصولات فرآوری شده سوق داد.

وی تصریح کرد: وضعیت بنگاههای اقتصادی استان عمدتا تولید محور است و صادرات استان به صورت سنتی و در حجم کم انجام می شود که نیاز به تغییر اساسی دارد.

وی یادآورشد: اتاق بازرگانی استان در راستای افزایش صادرات محصولات فرآوری شده صنایع و معادن استان می تواند نقش کلیدی داشته باشد که در این راستا تربیت نیروی انسانی متخصص جهت بازرگانی و ورود به بازارهای جهانی بسیار کارگشاست.

عابدی نژاد با اشاره به تغییر جغرافیای اقتصادی استان کرمان طی چهار سال آینده گفت: در سال آینده به میزان تولید فعلی کنسانتره آهن استان افزوده می شود که می تواند در وضعیت اقتصادی استان تاثیر زیادی داشته باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار میلیارد تومان پروژه صنعتی و معدنی در سطح استان در حال اجراست که از آن جمله می توان به پروژه های فولاد در شهرستانهای بافت، زرند، سیرجان و بردسیر اشاره کرد.

وی خواستار افزایش ارتباطات بین اتاق بازرگانی استان و سازمان صنلایع و معادن استان شد تا روز به روز برتولیدات صنعتی استان افزوده و ارزآوری بیشتری برای استان داشته باشد.

