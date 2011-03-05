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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

آیت الله صفایی بوشهری:

مسئولان به توسعه سخت و نرم افزاری حوزه های علمیه بوشهر توجه کنند

مسئولان به توسعه سخت و نرم افزاری حوزه های علمیه بوشهر توجه کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: حوزه های علمیه در ارائه نظریه های دینی و دفاع از دین در برابر تهاجم نرم دشمن پیشتاز هستند و به همین علت توسعه سخت افزاری و نرم افزاری حوزه ها وظیفه همه مسئولان آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعدازظهر شنبه در نخستین اجلاس مؤسسان هیئت امنا و مدیران مدارس علمیه خواهران بوشهر اظهار داشت: حوزه های علمیه پیشاهنگ مقابله با تهاجم نرم دشمن هستند.

وی با اشاره به اینکه دو سالی است نقشه آمایش حوزه های علمیه طراحی شده است، افزود: نداشتن مرکز مدیریت مستقل و فضاهای نامناسب آموزشی موجب رکود فعالیت مدارس علمیه استان شده بود اما با جدیتی که مؤسسان داشتند حرکتی نوین در هر دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری این مراکز به وجود آمده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد: در حال طراحی مدرسه عالی تبلیغ در جنوب استان هستیم تا بتوانیم مبلغ در سطح کارشناسی تا دکتری تربیت کنیم.

مدیر مرکز حوزه علمیه خواهران استان نیز گفت: با پیگیری های صورت گرفته موفق به گرفتن مجوز مرکز عالی حوزه علمیه در سطح کارشناسی ارشد شده ایم که از اول مهر با نام حوزه حضرت معصومه (س) آغاز به کار خواهد کرد.

حجت الاسلام جواد اسماعیلی نیا گفت: هم اکنون 400 طلبه در شش مدرسه علمیه خواهران در حال تحصیل هستند.

در این مراسم از مؤسسان مدارس علمیه خواهران قدردانی شد.

کد مطلب 1267477

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